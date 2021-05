Bodnar zwrócił się do Witek ws. nowego RPO. Marszałek: dziękuję za pouczenie

To bardzo ważny moment - do 15 lipca trzeba wybrać nowego Rzecznika. W tej sytuacji odpowiedzialność spoczywa nie tylko na grupach posłów, które mają prawo zgłoszenia kandydatów i kandydatek, ale w także ta odpowiedzialność spoczywa na pani marszałek - mówił w Sejmie Adam Bodnar, zwracając się do Elżbiety Witek. Marszałek Sejmu "podziękowała za pouczenie", a posłanki i posłowie opozycji dziękowali odchodzącemu RPO za jego 6-letnią pracę.

Adam Bodnar po raz ostatni wystąpił w Sejmie jako RPO. W pierwszym przemówieniu podsumował swoją kadencję, odnosząc się m.in. do działań rządu PiS na płaszczyźnie prawnej oraz do wydarzeń z 2020 roku (m.in. pandemii, "wyborów kopertowych" i decyzji TK ws. aborcji). Było to również swoiste podsumowanie niemal 6-letniego okresu piastowania przez niego tego urzędu.

Przypomnijmy, że Bodnar jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 9 września 2015 roku. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu 5-letniej kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu zaprzysiężenia przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc 15 lipca, co oznacza, że tego Bodnar oficjalnie przestanie być RPO.

Bodnar ostatni raz w Sejmie jako RPO. Wymiana zdań z Witek

W piątek po raz drugi wszedł na mównicę, aby odpowiedzieć na pytania, które zadali mu przedstawiciele klubów i kół poselskich. Na początku zapytał prowadzącą obrady marszałek Elżbietę Witek: - Żeby nie było nieporozumień, ile mam czasu na odpowiedź na kilkadziesiąt pytań? Witek odparła, że pięć minut, co wywołało śmiech na sali sejmowej.

Bodnar powiedział, że odpowiedzialnością wszystkich jest zajęcie się funkcjonowaniem państwa podczas pandemii oraz wyciągnięcie z niej wniosków. - To jest odpowiedzialność w stosunku do tych wszystkich osób, które zginęły. To jest nasza odpowiedzialność moralna i historyczna. To nie jest kwestia rozliczania władz i odwetu. To jest kwestia zastanowienia się, gdzie nasze państwo nie zadziałało i jak to państwo możemy poprawić - powiedział RPO.

Oglądaj

Zobowiązał się wobec parlamentarzystów do udzielenia pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na piśmie w ciągu najbliższych kilku dni. Na koniec zwrócił się również bezpośrednio do marszałek Witek w sprawie wyboru nowego RPO.

To bardzo ważny moment - do 15 lipca trzeba wybrać nowego Rzecznika. W tej sytuacji odpowiedzialność spoczywa nie tylko na grupach posłów, które mają prawo do zgłoszenia kandydatów i kandydatek, ale w także ta odpowiedzialność spoczywa na pani marszałek Adam Bodnar

- Dziękuję pani rzeczniku, za pouczenie mnie, co jest moim obowiązkiem - odparła przewodnicząca parlamentu, po czym zamknęła dyskusję. Po zakończeniu wystąpienia, posłanki i posłowie opozycji znów zgotowali Bodnarowi owację na stojąco i podziękowali Bodnarowi za jego urzędowanie, wręczając mu bukiet kwiatów.

