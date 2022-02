PiS ma plan związany z odejściem Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i powołaniem go do Trybunału Konstytucyjnego. "Rzeczpospolita" pisze w piątek, że bliski zaufany Zbigniewa Ziobry miałby zostać przewodniczącym TK jeszcze w tym roku, by kierować tą instytucją aż do 2028 roku.