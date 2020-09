Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję zlecającą przygotowanie wyborów Poczcie Polskiej z rażącym naruszeniem prawa – tak brzmiało dzisiejsze uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie skargi złożonej na premiera przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

Już wcześniej Koalicja Obywatelska domagała się dymisji wicepremiera Jacka Sasina, który koordynował przygotowania do wyborów kopertowych. Rządzący do dziś twierdzą, że 10 maja nie wybieraliśmy prezydenta przez "obstrukcję Senatu", opozycja przypomina z kolei podziały wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i sprzeciw posłów Jarosława Gowina.

Budka po wyroku ws. decyzji premiera: Oczekujemy dymisji Mateusza Morawieckiego

Dzisiejszy wyrok WSA ws. wyborów kopertowych Koalicja Obywatelska odbiera jako potwierdzenie własnej narracji o nielegalności w przygotowaniu wyborów kopertowych.

To nie koniec, to dopiero początek, każde działanie bezprawne musi zostać rozliczone. Wcześniej apelowaliśmy o dymisję wicepremiera Sasina. Dzisiaj okazuje się, że całkowitą odpowiedzialność ponosi premier Mateusz Morawiecki. Oczekujemy niezwłocznej dymisji premiera. To nie tylko kwestia honoru, ale przyzwoitości mówił w Sejmie Borys Budka, szef PO

Zaakcentował, że wyrok sądu potwierdza, że to premier Mateusz Morawiecki ponosi odpowiedzialność za chaos wokół wyborów 10 maja, które ostatecznie się nie odbyły. I przypomniał, że na obecnym posiedzeniu Sejm próbuje przegłosować ustawę, która zagwarantuje rządzącym całkowitą bezkarność w czasie epidemii. - To co próbuje się przeforsować na tym posiedzeniu, czyli bezkarności organów państwa, urzędników, to właśnie próba ratowania premiera Morawieckiego przed odpowiedzialnością karną - mówił Borys Budka.

Zapowiedział, że po wyroku sądu w sprawie wyborów 10 maja w środę klub KO złoży ponowny wniosek do prokuratury o zbadanie bezprawnych działań premiera Morawieckiego. - Premier nie może być bezkarny, Jacek Sasin, funkcjonariusze PiS – to naraziło Skarb Państwa na duże straty.

Rządzący albo unikają komentarzy do dzisiejszego wyroku albo, jak Jan Kanthak z Solidarnej Polski, ponownie korzystają z okazji, by winę zrzucić na opozycję. - Jest za wcześnie na komentowanie wyroku - powiedział reporterce Radia Zet minister Konrad Szymański.

- Zawirowania w maju były związane z działalnością opozycji, która chciała wymienić kandydata (na prezydenta, przyp.) - skomentował Kanthak. Nielegalności w działaniu premiera, do której odniósł się sąd, jednak nie dostrzega.

