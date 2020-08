Budka odpowiada na krytykę w PO i zapowiada: Niedługo przestanę być szefem klubu

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział dziś w Polsat News, że niedługo przestanie łączyć funkcje szefa partii i szefa klubu. Zastrzegł jednak, że by do tego doszło klub musi wybrać nowe władze, a do tego potrzeba zebrania się w pełnym składzie, co obecnie utrudnia pandemia. Odpowiedział też na krytykę jego własnego obozu politycznego. Po słynnym poparciu podwyżek dla polityków, w jego kierunku wymierzyli ją Donald Tusk i Grzegorz Schetyna.