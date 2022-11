Borys Budka otrzymuje groźby śmierci. "Zamorduje cię k***o głupia"

Borys Budka poinformował na Twitterze o kolejnych pogróżkach wobec jego rodziny. "Telefon podszywający się pod moją żonę. Nasza 9-letnia córka odebrała analogiczny komunikat na telefonie Kasi. Skoro wyświetlił się mój numer, była przekonana, że to ja dzwonię. A usłyszała męski głos, który groził jej mamie. Powiedzieć, że to skur****ństwo to nic nie powiedzieć" - napisał polityk PO.

Borys Budka otrzymuje groźby śmierci. Pokazał nagranie

Budka opublikował w sieci nagranie z groźbami. Słyszmy na nim męski głos - to prawdopodobnie syntezator mowy. "Zamorduje cię k***o głupia. Z jakich pobudek chcesz, abyśmy znaleźli się w areszcie? Zginiecie za zatrzymanie naszego współpracownika Krzysztofa. Zamorduje cię Borysie Budka" - słyszymy na nagraniu.

"Ufam, że gnój, który to zrobił Pana córeczce i Rodzinie zostanie złapany i spędzi wiele lat w więzieniu" - napisał pod wpisem Budki wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Kilkanaście godzin wcześniej Budka przekazał, że jego żona padła ofiarą ataku hakerów, którzy wysłali na jej telefon sms-a z groźbami. "Wczoraj w nocy kolejne groźby ze strony hakerów wysłane na telefon mojej żony @k_kuczyn i mój. Tym razem z internetowej bramki. Sprawę przekazaliśmy właściwym organom. Mam nadzieję, że sprawcy wreszcie zostaną wykryci i ukarani. A my robimy swoje i nie damy się zastraszyć"- napisał.

Jego żona Katarzyna Kuczyńska-Budka w mediach społecznościowych przekazała też, że o tym ataku została poinformowana policja.

RadioZET.pl