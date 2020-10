Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Gazecie Polskiej Codziennie. Pełna treść ma ukazać się jutro, natomiast część wywiadu pojawiła się na stronie niezalezna.pl.

Szef PiS zapowiedział czekającą Polskę batalię „z tymi, którzy chcą nam w ramach UE narzucić swoje wartości czy wręcz nas podporządkować”. Nie stronił od porównań Brukseli do reżimu czasów PRL. - Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie - powiedział Kaczyński.

Borys Budka: Kaczyński chce tworzyć PRL-bis i wyprowadzić Polskę z UE

Wątpliwości co do intencji Kaczyńskiego nie ma lider PO. Szef największej partii opozycyjnej ocenił wprost:

Kaczyński obiera kurs na wyprowadzenie Polski z UE. Próbuje stworzyć PRL-bis. Jemu UE przeszkadza, dlatego że Unia opiera się na wartościach, które są obce Kaczyńskiemu Borys Budka

Zdaniem szefa PO Kaczyński pokazał, że jest „osobą antyunijną, nie rozumie istoty wspólnoty europejskiej, a przede wszystkim działa wbrew interesowi Polek i Polaków”. I podkreślił, że zdecydowana większość Polek i Polaków opowiada się za członkostwem w UE.

- Nie ma żadnych wątpliwości, że UE to wspólnota wartości. To, że Kaczyński tych wartości nie podziela - bo jemu jest bliżej do (prezydenta Rosji, Władimira) Putina, (prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa) Erdogana, czy ludzi, którzy z demokracją nie mają nic wspólnego - to mógłby być jego prywatny pogląd. Ale został wicepremierem, jest szefem Morawieckiego i spółki, i dlatego tego typu groźby są bardzo poważne. Mam nadzieję, że zdecydowana reakcja opinii publicznej nie pozwoli Kaczyńskiemu na wyprowadzenie Polski z UE - powiedział szef PO.

Tusk: Kaczyński chce dalej bezkarnie gwałcić praworządność

Słowa Kaczyńskiego skomentował też na Twitterze b. szef PO i wieloletni premier Donald Tusk. - Kaczyński zapowiada, że jest gotowy zablokować unijną pomoc dla Polski, byleby móc dalej bezkarnie gwałcić praworządność. A myślałem, że niczym mnie już nie zaskoczy - napisał Tusk.

RadioZET.pl/PAP