Tajne negocjacje PO z posłami PiS? "Wystarczy, że nie dojadą na głosowanie"

Donald Tusk zadeklarował w czwartek poparcie dla projektu Kukiz'15 w sprawie powołania komisji śledczej ds. podsłuchów, której zakres prac miałby objąć lata 2005-2021. Oznacza to także, że posłowie Koalicji Obywatelskiej podpiszą się pod projektem, podobnie jak posłowie PSL, Lewicy oraz kół: Konfederacji, Porozumienia i Polskie Sprawy. Cała opozycja (przy uwzględnieniu koła PPS i posła niezrzeszonego Ryszarda Galli dysponuje 230 głosami w Sejmie. To dokładnie tyle, ile ma klub PiS wraz z posłami: Łukaszem Mejzą i Zdzisławem Ajchlerem (obaj niezrzeszeni).

Borys Budka nie krył w czwartek w rozmowie z TVN24, iż liczy także na poparcie przedstawicieli obozu rządowego. - Na dziś arytmetyka sejmowa pokazuje, że jest idealna równowaga, pod warunkiem, że zagłosują wszyscy, ale trwają intensywne rozmowy, bo proszę mi wierzyć - w klubie PiS są osoby, które mają dosyć. Mają dosyć tego, jak te ideały, o których kiedyś mówił Kaczyński, zostały przez nich podeptane, w jaki sposób ludzie niekompetentni. Ludzie, którzy nigdy nie powinni znaleźć się w polityce, zajmują dzisiaj czołowe stanowiska - powiedział Budka.

Negocjacje PO z posłami PiS? "Wystarczy, że mogą nie dojechać na głosowanie"

Dodał, że w klubie PiS jest "kilka osób przyzwoitych". - Wystarczy, że mogą nie dojechać na głosowanie - zaznaczył polityk Platformy Obywatelskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że w piątek ma odbyć się testowanie systemu do głosowania zdalnego. - Dlaczego? A być może właśnie dlatego, że obawiają się, że kilku przyzwoitych posłów PiS-u mogłoby się na głosowaniu nie zjawić. Wszystko przed nami, jestem dobrej myśli - zapewnił Budka.

Szef klubu KO został też zapytany o czwartkową wypowiedź wiceszefa klubu PiS (także członka sejmowej komisji ds. służb specjalnych) Marka Suskiego na temat inwigilacji. - Mogę państwa zapewnić, że mówienie o jakiejś masowej inwigilacji to jest w ogóle jakiś wymysł z księżyca. To były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku, a nie milionów. Nie mogę oczywiście podać dokładnych danych, bo to jest objęte tajemnicą - powiedział Suski na konferencji prasowej.

Budka powiedział, że to musi wyjaśnić sejmowa komisja śledcza. - Taka skala jest oczywiście spora, natomiast tutaj raz jeszcze podkreślę - chodzi o to kto i w jaki sposób był inwigilowany. Ten system nie był stworzony po to, by eliminować konkurentów politycznych, prawników, prokuratorów niepokornych. To jest system, który miał za zadanie tropienie terrorystów, a zamiast tego w Polsce mógł zostać wykorzystany tylko po to, żeby PiS-owscy funkcjonariusze mieli wiedzę o opozycji, bądź o obrońcach tych, którym stawiane są zarzuty. I to należy wyjaśnić - podkreślił szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

RadioZET.pl/ TVN24/ Marta Rawicz (PAP)