Budka o sprawie Nowaka: Służby mogły inwigilować Trzaskowskiego i opozycję

Zatrzymanie i aresztowanie Sławomira Nowaka jest w ostatnich dniach głównym wydarzeniem politycznym. Były minister w rządzie PO-PSL usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji (2016-2019) w czasie, gdy pełnił obowiązki szefa agencji od budowy dróg na Ukrainie (Ukrawtodor).

W sprawie polityka PO wypowiedział się lider największej partii opozycyjnej. Zdaniem Borysa Budki o możliwej winie b. ministra w rządzie Donalda Tuska wypowie się sąd. Lider PO zwrócił uwagę, że zarzuty postawione Nowakowi dotyczą jego działalności poza Polską.

Ten okres skończył się jesienią ubiegłego roku, natomiast cała operacja służb, również służb polskich, z tego co donoszą media, trwała do teraz, w związku z czym należy się zastanowić co było prawdziwą intencją tego, że ta sprawa trwała tak długo i czy możliwe jest to, że ta sprawa została wykorzystana do tego, by inwigilować polską opozycję