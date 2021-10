"Chamstwo, wandalizm". Czarnek reaguje na wydarzenia w Lublinie

Policja ustala okoliczności powstania zniszczeń na elewacji budynku przy ul. Rayskiego w Lublinie, w którym mieści się m.in. biuro poselskie Przemysława Czarnka. - Jak się nie ma argumentów merytorycznych, to się ucieka do przemocy - komentował potem minister edukacji.

Przemysław Czarnek sprawę obrzucenia farbami elewacji budynku nazwał chamstwem i wandalizmem - "świadczącym o tym, że jak się nie ma argumentów merytorycznych, to się ucieka do przemocy i tego rodzaju przestępczych działań". - To coś charakterystycznego dla atmosfery, którą tworzy dziś opozycja w Polsce - mówił szef MEiN.

Niedawno odnowiona elewacja budynku przy ul. Rayskiego 3 została prawdopodobnie obrzucona kolorowymi farbami. Na ścianach i oknach można też dostrzec ślady przypominające jajka i pomidory. W budynku, oprócz biura poselskiego Przemysława Czarnka, mieści się także siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

Jak poinformował oficer prasowy KMP w Lublinie kom. Kamil Gołębiowski, zgłoszenie o zniszczeniu elewacji policjanci otrzymali w piątek ok. godz. 8.40. - Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy przeprowadzili oględziny. Zabezpieczamy ślady i nagrania monitoringu. Ustalamy, w jakich okolicznościach i kiedy doszło do tego zniszczenia – powiedział Gołębiowski.

PAP: Autor: Piotr Nowak