Broń atomowa w Polsce? Generał komentuje

- Obecna władza w Polsce nie powinna dysponować bronią jądrową - ocenił w Radiu ZET generał broni rezerwy oraz doradca ds. wojskowości Polski 2050 Mirosław Różański. Odniósł się w ten sposób do słów Andrzeja Dudy, że Polska jest zainteresowana przystąpieniem do natowskiego programu Nuclear Sharing.

Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" zapowiedział, że Polska może przystąpić do programu Nuclear Sharing, który polega na udostępnianiu broni jądrowej w ramach sojuszu NATO. Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel stwierdził podczas konferencji prasowej w piątek, że Stany Zjednoczone nie prowadzą obecnie negocjacji z Polską.

Gen. Różański: Obecna władza nie powinna dysponować bronią atomową

Zapowiedź prezydenta Dudy wywołała w Polsce lawinę komentarzy. Gen. Mirosław Różański w programie Gość Radia ZET stwierdził, że obecna władza nie powinna dysponować taką bronią. Dopytywany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, dlaczego tak uważa, wyjaśnił, że najpierw rządzący powinni "odrobić pewne lekcje".

- Jeśli weźmiemy pod uwagę, że [obecna władza – red.] ma za sobą takie doświadczenia, jak wejście do centrum eksperckiego wywiadu NATO z wykorzystaniem szlifierki, w zasobach eksperckich ma ludzi, którzy nie mają należytego przygotowania i wykształcenia, jeśli odpowiedzialni za resort obrony nie są w stanie zabezpieczyć wrażliwych danych, czy ochrona obiektów, to najpierw należałoby odrobić lekcję i stworzyć warunki, by element związany z dysponowaniem bronią jądrową był należycie zabezpieczony i ochraniany - wyliczał generał broni rezerwy.

