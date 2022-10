Broń nuklearna zostanie rozmieszczona w Polsce? "Był taki temat z USA"

Na terenie Polski rozmieszczona zostanie broń nuklearna? - Polska byłaby gotowa uczestniczyć w Nuclear Sharing i co do tego nie ma żadnej większej kontrowersji. Uczestniczy w tym Turcja, Włochy, Holandia. Dlaczego państwa wschodniej flanki mają być gorzej chronione? - mówił w programie Gość Radia ZET Jacek Kumoch - szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Jacek Kumoch, który był Gościem Radia ZET, był pytany o pomysł rozmieszczenia w Polsce amerykańskiej broni nuklearnej. - Był taki temat ze Stanami Zjednoczonymi. Był taki temat w konkretnym momencie, który jest mi znany, z udziałem prezydenta - mówił.

- To jest koncepcyjna faza. Polska byłaby gotowa uczestniczyć w Nuclear Sharing i co do tego nie ma żadnej większej kontrowersji. Uczestniczy w tym Turcja, Włochy, Holandia. Dlaczego państwa wschodniej flanki mają być gorzej chronione? - zauważył Gość Radia ZET.

Broń nuklearna w Polsce? Kumoch: był taki temat z USA

Jacek Kumoch mówił, że broń nuklearna w Polsce zwiększyłaby bezpieczeństwo naszego kraju. - Jeżeli w Polsce są instalacje dla broni nuklearnej to znaczy, że lepiej Polski nie straszyć - podkreślił.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że o wspomnianej broni decydować będą Stany Zjednoczone. - Polska jest częścią Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i zamierza pozostać jego stroną. My się broni jądrowej wyrzekliśmy w pewnym tego słowa znaczeniu. Posiadania, produkcji, prób z bronią jądrową. I prawdopodobnie długoterminowo to jest dla nas dobre. Dlatego jesteśmy członkiem Sojuszu, który broń jądrową ma - dodał.

Jacek Kumoch był także pytany o wypowiedź Donalda Tuska, który stwierdził, że wolałby, aby Polska nie miała dostępu do broni jądrowej, bo może wyniknąć z tego "coś złego".

- Ja swoje poglądy definiuję jako propaństwowe i patriotyczne. Chcę, aby Polska była bezpieczne niezależnie od tego, czy rządzi nią to ugrupowanie czy inne. Nigdy nie powiem, że chciałbym, aby za rządów Donalda Tuska Polska nie była bezpieczna. Jestem zdumiony tą wypowiedzią - ocenił.

RadioZET.pl