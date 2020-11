Bronisław Komorowski trafił do szpitala - poinformowała szefowa jego biura Anna Kulikowska. Jak dowiedział się portal "Onet", były prezydent trafi do szpitala zakaźnego na warszawskiej Woli. 12 listopada Komorowski poinformował, że jest zakażony koronawirusem.

Bronisław Komorowski trafił do szpitala. Jak przekazała szefowa jego biura Anna Kulikowska, stan byłego prezydenta jest stabilny. Do tej pory był on hospitalizowany w Sejnach.

Jak dowiedział się "Onet", Bronisław Komorowski trafił do szpitala zakaźnego na warszawskiej Woli. Lekarze w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjęli decyzję, że lepsze specjalistyczne szpitale dla tego typu pacjentów z koronawirusem są w Warszawie. Stan jest stabilny, nic się nie pogorszyło, pan prezydent jest po prostu przewożony do lepszego szpitala - poinformowała Kulikowska.

Bronisław Komorowski w szpitalu. Były prezydent ma COVID-19

W szpitalu zakaźnym na warszawskiej Woli pracuje m.in. prof. Andrzej Horban, jeden z rządowych doradców w walce z COVID-19.

Bronisław Komorowski informował o zakażeniu koronawirusem 12 listopada. W rozmowie z portalem "Onet" polityk poinformował, że otrzymał pozytywny wynik testu. — Mam stan podgorączkowy i kaszlę — powiedział.

Bronisław Koromowski od początku pandemii przebywa w swoim domu w Budzie Ruskiej na Podlasiu. Były prezydent nie wie, jak się zakaził. — To nauczka dla wszystkich, że można się zarazić zupełnym przypadkiem — mówił "Onetowi".

RadioZET.pl/ Onet.pl