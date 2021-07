Borys Budka odniósł się do spekulacji na temat rezygnacji z funkcji szefa PO. - Jutro będzie zaprezentowany konkretny scenariusz. To mój autorski scenariusz włączający Tuska do polskiej polityki. Wydarzy się dużo pozytywnych rzeczy – zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej przed sobotnią Radą Krajową.

Borys Budka nie chciał mówić o swojej ewentualnej rezygnacji przed nadchodzącą Radą Krajową PO. Zdradził natomiast, że przygotował "autorski scenariusz powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki".

- Zobaczycie państwo rozpisane nowe role. Tu będą tylko pozytywne scenariusze. To będzie ważny dzień dla Polski, dla PO, dla całej opozycji. Platforma wielokrotnie pokazywała, że gra zespołowo. Potrzebujemy dodatkowego impulsu, efektu synergii, korzystając z wiedzy, doświadczenia, nowej energii. Wielu sympatyków PO i opozycji będzie z tych nowych faktów bardzo zadowolona - przekonywał Budka.

Budka przygotował scenariusz powrotu Tuska. "Sympatycy opozycji będą zadowoleni"

Lider PO dopytywany o to, czy doszło do porozumienia między nim, Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem, odparł, że zaprezentowany zostanie konkretny scenariusz. - Przedstawię go zarządowi Platformy. Jest to mój autorski scenariusz w porozumieniu z Donaldem Tuskiem i włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki - zaznaczył Borys Budka.

Budkę zapytano też o to, czy słychać głosy sprzeciwu wobec powrotu Tuska. - Nie znam osoby w Platformie Obywatelskiej, dla której Donald Tusk nie byłby symbolem bardzo pozytywnych rzeczy, które przez osiem lat udało nam się zrobić, a przez siedem z Donaldem Tuskiem - stwierdził szef PO. Budka dodał, że dziś w Polsce znów zarysował się spór między wizją Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u a wizją Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. - Jestem przekonany, że ta nowoczesna wizja po prostu wygra - ocenił Borys Budka.

Rada Krajowa PO rozpocznie się w sobotę o 10. W obradach weźmie udział Donald Tusk.

