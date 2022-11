Nie milkną echa sobotniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS na spotkaniu w Ełku za niską dzietność w Polsce obwinił pijące młode kobiety. Wypowiedź ta wywołała wiele krytycznych komentarzy, ale w szeregach partii rządzącej nabrano wody w usta.

W poniedziałek nie chciała jej komentować minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ani minister zdrowia Adam Niedzielski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała za to, że nie słyszała, co mówił prezes PiS. Dziennikarce "Gazety Wyborczej" na korytarzu w Sejmie udało się zapytać o tę kwestię posłankę Dominikę Chorosińską.

Posłanka PiS zapytana o słowa Kaczyńskiego. "Nic takiego nie powiedział"

W sobotę w Ełku prezes PiS mówił m.in. jakie są przyczyny niskiej dzietności w Polsce. Kaczyński zaznaczył, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". "Ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach" - ocenił.

Ta wypowiedź spotkała się z falą komentarzy, w tym bardzo krytycznych. "Kaczyński tym bredzeniem o 'dawaniu w szyję' pokazał, jak nic nie wie o kobietach, naszych planach, marzeniach, życiu. Ale dał sobie prawo, by decydować o naszym życiu, marzeniach i ciałach. To źródło nieszczęść młodych Polek" - napisała na Twitterze posłanka Barbara Nowacka. "Wychodzi, że my Polki, wszystkie za młodu jesteśmy alkoholiczkami" - stwierdziła z kolei posłanka Katarzyna Lubnauer.

Słowa prezesa PiS o "dawaniu w szyję" nie oburzyły natomiast posłanki Dominiki Chorosińskiej. - Pan prezes niczego takiego nie powiedział - odpowiedziała dziennikarce "Gazety Wyborczej". Zignorowała także propozycję reporterki o odsłuchaniu fragmentu wystąpienia z telefonu.

Zdaniem posłanki "nie mamy zapaści demograficznej". Gdy dziennikarze zwrócili uwagę, że w tym roku w Polsce urodziło się mniej dzieci, Chorosińska odpowiedziała: - Dzieci rodzi się więcej, niż się rodziło. Tylko jest mniej kobiet w wieku rozrodczym - stwierdziła.

Z danych GUS wynika, że między styczniem a wrześniem w Polsce urodziło się 253 tysiące dzieci (to o 21 tysięcy mniej niż przed rokiem). Z kolei urodzeń jest w Polsce obecnie prawie o 300 tysięcy mniej niż w 1990 roku.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/tvn24.pl/rp.pl