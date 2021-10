Burza po słowach Kukiza w TVP Info. "Nieźle odjechał", "Mówi już jak skrajny pisowiec"

Paweł Kukiz w niedzielnej rozmowie w TVP Info skrytykował organizatorów prounijnej manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie. Lider Kukiz'15 stwierdził, że organizowanie protestu w tym samym czasie, co msza smoleńska, to ''przekroczenie wszelkich granic''.

Manifestacja w Warszawie z udziałem Donalda Tuska była reakcją na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Według organizatorów na Placu Zamkowym w niedzielny wieczór zgromadziło się 80-100 tys. ludzi.

Paweł Kukiz: To przekroczenie wszelkich granic

Paweł Kukiz w programie ''Gość Wiadomości'' w TVP Info ocenił, że straszenie polexitem to ''paliwo wyborcze'' lidera PO. - Nikt nie myśli o wyjściu z Unii, ale gdyby nawet takie myśli były, to trzeba by odwołać się do woli narodu, a sondaże mówią, że ponad 70 proc. Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej. Żadnych planów ani możliwości wyjścia z Unii nie ma - powiedział lider koła Kukiz'15.

W niedzielę w bazylice archikatedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Kukiz stwierdził, że organizowanie manifestacji w czasie, kiedy odbywa się msza smoleńska, to ''przekroczenie wszelkich granic''. - Organizowanie takiego buntu tego samego dnia i o tej samej porze, kiedy cyklicznie odbywa się msza ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, jest perfidne i nieludzkie - powiedział.

Słowa Pawła Kukiza odbiły się szerokim echem na Twitterze. ''Kukiz nieźle odjechał. Uważa, że 10-tego każdego miesiąca, nie wolno organizować zgromadzeń - wszyscy powinni uszanować szopkę, którą od lat urządza co miesiąc PiS'' - napisała Bianka Mikołajewska z OKO.Press.

Komentarz zamieścił również Radosław Sikorski. ''A pozew za «sprzedajną szmatę» nadal do mnie nie dotarł'' - napisał były szef MSZ. Z kolei historyk prof. Stanisław Żerko ocenił, że ''Paweł Kukiz mówi już jak skrajny pisowiec''.

