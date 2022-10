Burza w Radiu Zet po słowach Kaczyńskiego. "Niech pani bzdur nie opowiada!"

Prawa mniejszości seksualnych i stosunek do nich liderów PiS i PO był jednym z tematów rozmowy w programie Andrzeja Stankiewicza "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" w sobotę 29 października. Dziennikarz przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły na spotkaniu z wyborcami w Radomiu. - To próbuje nam się siłą wmusić, te wszystkie LGBT i aż do osiemdziesięciu liter, chociaż nie mamy tyle w alfabecie. Musimy tutaj twardo powiedzieć "nie", bo to jest rozbijanie fundamentów naszej cywilizacji. Oni twierdza, że np. pan prezydent tu siedzący może się jutro obudzić i powiedzieć: "Nie, ja jestem Anna Kosztowniak [chodzi o Andrzeja Kosztowniaka, posła PiS, byłego prezydenta Radomia – red.] - powiedział prezes PiS. Cała sala ryknęła śmiechem.

- Czy panią bawi to, że Andrzej Kosztowniak mógłby być z dnia na dzień Anną Kosztowniak? Bo tych, którzy byli na spotkaniu z prezesem, wyraźnie to bawiło - zapytał Andrzej Stankiewicz europosłankę PiS Annę Zalewską. - Nie wiemy, na jaki temat dyskutowali. Po drugie, wyrywanie z kontekstu i sugerowanie określonych sformułowań czy poglądów Jarosława Kaczyńskiego jest normą, jeśli chodzi o totalną opozycje i większość dziennikarzy. Jarosław Kaczyński podkreśla, że oni żyją w wolnym kraju, w którym nie są dyskryminowani ani prześladowani - broniła prezesa PiS europosłanka.

Kaczyński kpił z osób transpłciowych? "Obrzydliwych rechot"

- Ten rechot jest obrzydliwy - stwierdził Andrzej Halicki, europoseł PO. Dodał, że Donald Tusk powiedział ważne zdanie na ten temat. - Najpierw związki partnerskie, a potem śluby dla osób jednopłciowych. Tak w Europie to wprowadzano - podkreślił polityk Platformy. Odniósł się do zacytowanych w programie słów lidera PO. - Jedną z pierwszych decyzji [po wygranych przez PO wyborach - red.] będzie kwestia związków partnerskich. Nie chcę rozstrzygać ws. adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Trwa debata na ten temat w wielu krajach - powiedział Tusk na jednym ze spotkań z wyborcami.

Lider Nowej Lewicy był oburzony słowami Kaczyńskiego i zachowaniem jego wyborców. - Śmianie się z ludzi jest ohydne. I ta obrzydliwa sala, która powtarza bezmyślnie "hue hue" to ciąg dalszy dzielenia narodu polskiego. To obrzydliwe, ohydne i potępiam to. Zapominacie, że po takich wypowiedziach młodzi ludzie tracą życie, popełniają samobójstwa - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Wtedy Anna Zalewska wtrąciła, że "prawo chroni każdego młodego człowieka w Polsce".

- Niech pani bzdur nie opowiada! Wie pani, ile osób popełniło samobójstwo, którzy tego obrzydliwego "hue hue" nie znoszą psychicznie i rzucają się z mostu, wieszają się? - zdenerwował się lewicowy poseł. Z kolei Robert Winnicki z Konfederacji przyznał, że "czerstwe żarty na ten temat są nie na miejscu".

Czy Andrzej Duda podpisałby ustawę o związkach partnerskich? "Nie sądzę"

- Dlaczego Kaczyński wywołuje temat tęczowych? Robi to, żeby ludzie nie mówili o inflacji i braku węgla na rynku. Zaburzenie tożsamości płciowej to bardzo poważne zaburzenie. I tak, ludzie z tego powodu popełniają samobójstwa, mają depresję - powiedział poseł Konfederacji. Dodał, że winna jest temu Lewica, która daje przyzwolenie na to, aby "10-letnim dziewczynkom usuwano piersi". Polityk nie był jednak w stanie podać przykładów krajów, w których takie zabiegi chirurgiczne miałyby się odbywać.

- Pan prezydent stoi na stanowisku, że to, jak żyją osoby LGBT to ich prywatna sprawa - powiedział Łukasz Rzepecki, minister w Kancelarii Prezydenta.Dodał, że "nie sądzi", iż Andrzej Duda podpisałby ustawę o związkach partnerskich.

W sobotę 29 października gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" byli: Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Anna Zalewska (PiS), Robert Winnicki (Konfederacja), Andrzej Halicki (KO) i Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta RP).

RadioZET.pl