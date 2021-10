Były ambasador RP przy UE: Polska wypadnie z unijnego obrotu prawnego

- Polska wypadnie z unijnego obrotu prawnego we wszystkich sprawach, które wiążą się z przepływem towarów, świadczeniem usług, przepływem kapitału i osób. W sytuacji, w której nie ma zaufania do niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów - podkreśla w rozmowie z reporterem Radia ZET Mateuszem Szkudlarkiem ambasador Jan Truszczyński.

A to, jak dodaje Truszczyński, w przyszłości może oznaczać problemy między innymi dla przedsiębiorców, prowadzących interesy w pozostałych państwach członkowskich, czy każdego obywatela, który w tych krajach będzie chciał na przykład studiować czy pracować.

- Nieuchronną konsekwencją będzie też pogłębienie izolacji Polski na arenie Unii Europejskiej. To jest wyzwanie rzucone przez rządzącą w Polsce partię reszcie Europy. Kolejne miesiące pokażą, jak bardzo poczuwamy się do obecności Polski w Unii Europejskiej. I co chcemy zrobić lub nie, by utrzymać status naszego kraju, jako państwa członkowskiego - dodaje dyplomata.

Ambasador Jan Truszczyński zwraca też uwagę, że jeszcze jedną konsekwencją decyzji TK może być utrata unijnych pieniędzy - m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy po pandemii koronawirusa.

