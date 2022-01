Lider PO Donald Tusk, inni posłowie tej partii oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wezmą we wtorek udział w spotkaniu upamiętniającym śmierć ponad 100 tysięcy osób z COVID-19 w Polsce. Opozycyjne PSL dowodzi, że tragiczny bilans jest skutkiem braku działań rządu w walce z pandemią. "Winę za to ponosi PiS" - nekrologi z taką treścią zawiesili na drzwiach KPRM, siedziby PiS w Warszawie oraz resortu zdrowia parlamentarzyści Lewicy.

COVID-19 pochłonął już ponad 100 tysięcy ofiar w Polsce – symboliczna granica została przekroczona w raporcie z 11 stycznia. Resort zdrowia raportował w tej grupie również zmarłych mających inne schorzenia.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ocenił we wtorek, że statystyki są tragiczne i pandemia wszystkich nas przytłacza. – Ale właśnie tego dnia chyba powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar pandemii, o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, którzy mają swoich bliskich w szpitalach – podkreślił szef PO.

Tusk, Trzaskowski i posłowie upamiętnią 100 tysięcy ofiar COVID-19

Tusk dodał, że on sam również miał ostatnio obawy o swoich bliskich, związane z pandemią. – Wydaje mi się, że to właśnie dzisiaj powinniśmy okazać swoje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, ze zmarłymi, z ich bliskimi – zaznaczył lider PO.

Tusk zapowiedział, że wraz z parlamentarzystami PO, prezydentem Warszawy i mieszkańcami stolicy wezmą we wtorek udział w symbolicznym spotkaniu o godz. 18 w Parku Saskim. – Chcemy upamiętnić tę tragiczną ofiarę. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zupełnie bez polityki okazać taką solidarność i zapalić razem z nami te znicze – powiedział lider PO.

Szef PSL: "Minister zdrowia rzecznikiem koronawirusa"

Więcej o polityce w dobie pandemii mówił we wtorek w Sejmie szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem 100 tys. zgonów z powodu COVID-19 od początku pandemii "to tragiczny bilans braku zdecydowanych działań rządu w walce z pandemią". Szef PSL stwierdził, że Adam Niedzielski zamiast funkcji ministra zdrowia pełni rolę "rzecznika koronawirusa", a resort zdrowia stał się "ministerstwem do spraw statystyk zakażeń i zgonów".

– Rząd informuje, ile jest zgonów, ile jest zakażeń, i to jest zadanie ministra jednego, drugiego, wychodzą rano o 7.35 do studia i mówią, ile było zakażeń, ale nie walczą, nie podejmują decyzji – mówił. Kosiniak-Kamysz dodał, że "oni nawet nie są w stanie przekonać kolegów z rządu do tego, żeby promowali szczepienia". "Osoby wypowiadające bzdury i głupoty, że to jest eksperyment, nie ponoszą żadnych konsekwencji i pełnią dalej zaszczytne funkcje, jeszcze funkcje w edukacji i wychowaniu młodzieży. To pokazuje skalę zaniedbań, zaniechań, niekompetencji i nieskuteczności tej władzy" - powiedział szef PSL.

Lewica rozwiesiła nekrologi przed KPRM. "To jest wasza wina"

W reakcji na przekroczenie granicy 100 tysięcy ofiar COVID-19 posłowie Lewicy rozwiesili we wtorek nekrologii przed Kancelarią Premiera, resortem zdrowia i przed siedzibą PiS. Zarzucili rządzącym brak działania ws. pandemii i strach przed antyszczepionkowcami. "Panie prezydencie, panie premierze, drodzy ministrowie! Z przykrością zawiadamiamy o śmierci ponad 100 tysięcy Polek i Polaków, zmarli na COVID-19. Winę za to ponosi PiS, który ze strachu przed antyszczepionkowcami nie podjął decyzji ratujących życie".

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał przed KPRM, że Lewica 7 grudnia złożyła projekt ustawy o obowiązku szczepień. – Od 7 grudnia zachorowało 551 492 osoby oraz umarło 14 416 osób – powiedział Czarzasty, adresując swoje słowa do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – Nie bądźcie obojętni na śmierć. To jest wasza wina, że ludzie umierają. Obciążam tym rząd – mówił.

RadioZET.pl/PAP