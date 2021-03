W Sejmie wrze. "To jest korupcja polityczna, to wasze brudne interesy!"

Szef klubu KO Cezary Tomczyk złożył we wtorek wniosek o odroczenie obrad Sejmu i wprowadzenie do porządku informacji premiera ws. "afery Obajtka". - Trzeba zadać pytanie, czy nie doszło do korupcji politycznej, bo polskie państwo nie zajmuje się sprawą prezesa PKN Orlen - mówił.

Cezary Tomczyk na początku posiedzenia złożył wniosek formalny o odroczenie obrad izby do środy, do czasu wprowadzanie do porządku obrad informacji premiera w sprawie - jak mówił - "afery Obajtka". - Podobno CBA chciało wejść do wszystkich nieruchomości Daniela Obajtka, ale nie ma tylu funkcjonariuszy - mówił Tomczyk.

- Dziś trzeba zadać pytanie, czy nie doszło do korupcji politycznej, bo polskie państwo nie zajmuje się sprawą Obajtka; gdzie są służby, gdzie jest prokuratura? Żądam dzisiaj wyłączenia z tego głosowania (nad wnioskiem formalnym - PAP) poseł (Jadwigi) Emilewicz - mąż zatrudniony w Orlenie, posła (Tadeusza) Cymańskiego - córka w Enerdze, posła (Kazimierza) Smolińskiego - syn Energa, poseł (Małgorzaty) Golińskiej - brat, prezes zarządu Energa S.A., posła (Leonard) Krasulskiego - córka w Energa S.A. - wyliczał Tomczyk.

- To jest korupcja polityczna (...) nie zajmujecie się tym, bo to są wasze brudne interesy - grzmiał szef klubu KO. W głosowaniu wniosek o odroczenie obrad został odrzucony.

