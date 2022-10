Co z Jackiem Kurskim? Rzecznik PiS w szoku. „Pierwsze słyszę”

Jacek Kurski na początku września stracił stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Od tego czasu nie ustają spekulacje na temat jego potencjalnych nowych zadań. Mówiło się m.in. o wejściu do rządu oraz kandydowaniu do Sejmu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Jacek Kurski i nowe zadanie? Rzecznik PiS komentuje

Kurski miałby również uczestniczyć w pracach nad modyfikacją ordynacji wyborczej, którą ponoć prezes Jarosław Kaczyński chciałby zmienić przed nadchodzącymi wyborami. Chodzi o doniesienia na temat zwiększenia liczby okręgów sejmowych z 41 do ok. 100.

Pogłoski te skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik PiS Radosław Fogiel. - Pierwsze słyszę, by Jacek Kurski był zaangażowany w jakieś prace dotyczące ordynacji wyborczej - powiedział.

Gdy prowadzący program przypomniał, że sam Fogiel ogłaszał, iż Kurski "otrzyma od partii nowe zadania", Fogiel odparł: - Myślę, że lepiej mówić o sprawach, które zapadły i są zdecydowane. Jak będą jakieś decyzje co do Jacka Kurskiego, to będziemy o tym mówić.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska