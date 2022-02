Polska nie ewakuowała swojej ambasady w Kijowie w bardziej bezpieczny rejon Ukrainy. Do Lwowa przenieśli się dyplomaci z USA, Wielkiej Brytanii czy Kanady.

Ambasada Polski na Ukrainie, mimo trwającej eskalacji napięcia i groźbie wybuchu wojny, pozostaje w stolicy naszego wschodniego sąsiada.

Co z ambasadą Polski w Kijowie? Wiceszef MSZ komentuje

- Nasza ambasada w Kijowie nadal pozostaje na miejscu, a konsulowie - w zależności od rozwoju sytuacji i miejsca - podkreślił dla PAP wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Oprócz Ambasady RP w Kijowie działają Konsulaty Generalne RP w: Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i w Winnicy. W środę wieczorem prezydent Andrzej Duda podziękował na Twitterze ambasadorowi RP w Kijowie Bartoszowi Cichockiemu, Konsulom Generalnym RP oraz wszystkim dyplomatom i pracownikom polskim w Ukrainie - we Lwowie, w Winnicy, Charkowie, Odessie i Łucku "za pozostanie na Ukrainie i ofiarność w służbie dla Polski w chwili próby".

W środę wieczorem agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, poinformowała, że liderzy dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie poprosili prezydenta Rosji Władimir Putina o pomoc w odparciu ukraińskiej armii. Parlament Ukrainy przegłosował natomiast wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 30 dni, od północy 24 lutego. Wprowadzono go w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji. Obejmie on wszystkie obwody kraju oprócz ługańskiego i donieckiego w Donbasie, gdyż tam już obowiązuje szczególny reżim prawny.

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek