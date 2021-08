Cymański miał wątpliwości ws. "lex TVN", ale poparł ustawę. "Maszynka do głosowania"

Tadeusz Cymański przyznał w programie "Kawa na Ławę" w TVN24, że posłowie czasem głosują bez przekonania. Dodał też, że sam miał wątpliwości ws. "lex TVN". - Zastanawiam się, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy był roztropny, jakie będzie miał skutki - mówił. Skrytykował go za to Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który stwierdził, że poseł Solidarnej Polski zachował się jak "maszynka do głosowania".