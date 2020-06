Przemysław Czarnek, były wojewoda lubelski, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem programu "Studio Polska" w TVP Info, gdzie rozmawiano o prawach mniejszości seksualnych oraz o autentycznym znaczeniu terminu LGBT. Zdaniem parlamentarzysty, Polskę należy bronić przed zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem". Niestety, nie były to jego ostatnie słowa w tym temacie.

Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równość. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją

- zaapelował. Nie pierwszy raz zresztą lubelski polityk daje upust swojej nienawiści wobec osób LGBT. W październiku 2018 roku sprzeciwiał się Marszowi Równości w Lublinie, nazywając to wydarzenie promocją "zboczeń, dewiacji i wynaturzeń".

Innym razem określił osoby nieheteronormatywne mianem "pogubionych w swojej seksualności" i "chorych z nienawiści". Jego sobotnia wypowiedź spotkała się jednak z masą krytycznych reakcji innych polityków bądź komentatorów.

"Wszyscy ludzie są równi. Macie prawo kochać i żyć tak, jak chcecie. I nie przejmujcie się tym, co powiedział ten jaskiniowiec. Ich czas już mija. Każda taka podła wypowiedź tylko przyśpiesza dzień, kiedy wprowadzimy w Polsce równość małżeńską" - napisał jeden z liderów Partii Razem i poseł Lewicy Adrian Zandberg.

"Poseł Czarnek należy do polityków, którym przyzwoici ludzie nie powinni podawać ręki" - skomentowała natomiast, również na Twitterze, posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

"Poseł Czarnek w TVP wczoraj: Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Odczłowieczenie, chamstwo, brak szacunku. Te słowa też ktoś będzie tłumaczył? Panie Pośle, wstyd to mało" - oceniła z kolei Żaneta Gotowalska z "Gazety Wyborczej".

"Zaryzykuję stwierdzenie, że poseł Czarnek to największa szuja w polskim parlamencie" - komentowała na Twitterze dziennikarka Kalina Błażejowska.

Duda i PiS ostro o LGBT

Przypomnijmy, że od kilku dni trwa medialna ofensywa Zjednoczonej Prawicy w obszarze tematów światopoglądowych. Politycy PiS wzięli sobie na celownik przede wszystkim osoby o innej orientacji seksualnej. Pojawiło się kilka wypowiedzi, w sposób jawny uderzających nie tylko w środowisko LGBT, ale po prostu osoby nieheteroseksualne.

Np. ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wiecu wyborczego w Brzegu (woj. opolskie) powiedział, że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia". - Najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem i ideologią - mówił, dodając, że to "pranie mózgów dzieci".

Z kolei europoseł PiS, były wicepremier Joachim Brudziński opublikował na Twitterze post, w którym stwierdził, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Co ciekawe, ten sam polityk zdążył już przeprosić za siebie oraz skrytykować (choć nie w bezpośredni sposób) posła Czarnka za jego słowach, pisząc, że "niektórym moim kolegom w ferworze ideologicznych sporów emocje odbierają zdrowy rozsądek i padają słowa które nigdy nie powinny paść".

Nie należy tez zapominać o równie skandalicznej wypowiedzi posła Jacka Żalka z Porozumienia, który w programie "Fakty po faktach" w TVN24 oznajmił, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia". Po tych słowach zainterweniowała prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska, która wyrzuciła polityka z programu.

RadioZET.pl/Twitter/PAP