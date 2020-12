Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, rozmawiał w sobotę z Radiem Maryja. Podczas audycji pytany był m.in. o tzw. propagowanie gender w szkołach przez działaczy różnych organizacji oraz o to, czy będzie chciał temu postawić tamę.

- Trwają intensywne prace wraz z posłami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którym bardzo serdecznie dziękuję, pani przewodniczącej Mirosławie Stachowiak-Różeckiej, panu przewodniczącemu Tomaszowi Zielińskiemu, wszystkim posłom z tej komisji, którzy chcą współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej - odpowiedział Czarnek.

- Trwają intensywne prace na tym, żeby nadzór pedagogiczny sprawowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty był rzeczywiście realny i skuteczny - dodał szef resortu edukacji i nauki.

Dziękuję posłom za tę pracę, ona przynosi bardzo wymierne efekty, które pewnie w styczniu posłowie będą prezentować, a do których to efektów przyczynia się ministerstwo i jest przychylne tego rodzaju pomysłom poselskim Przemysław Czarnek

Odnosząc się do tzw. propagowania gender w szkołach, zaznaczył, że "są to nadal mniejszościowe przypadki i nawet incydentalne, ale jednak przypadki, gdzie do szkół podstawowych trafiają organizacje pozarządowe z jakimś nauczaniem, które jest sprzeczne z podstawami programowymi, które jest nawet demoralizujące dla dzieci i młodzieży". - A przed demoralizacją mamy obowiązek chronić dzieci i młodzież - powiedział minister.

Zdaniem Czarnka, kurator oświaty musi mieć realne narzędzia do tego, by na to realnie oddziaływać. - To będziemy robić w najbliższych tygodniach. Myślę, że posłowie będą prezentować projekt, a my będziemy wspierać posłów w realizacji tych zamierzeń - wskazał minister.

To nie pierwszy raz, gdy Czarnek wypowiada się na temat związany z terminem "gender" (który oryginalnie określa płeć społeczno-kulturową człowieka). W listopadzie, w rozmowie z Polskim Radiem 24, został zapytana czy zgadza się z opiniami niektórych naukowców, że tzw. kierunek gender to nie jest nauka. - Zgadzam się z opinią tych naukowców - odpowiedział wówczas.

- Nauka to jest poszukiwanie prawdy. Gender to ideologia marksistowska wprost, jest fałszywą wizją człowieka. A pamiętajmy, że każde nieszczęście na świecie miało swoją podstawę w błędnej wizji człowieka, czyli w błędzie antropologicznym. A to jest błąd antropologiczny, który prowadzi do nieszczęść, to nie jest żadna nauka, to prawda. Dlatego tu jestem po stronie naukowców, którzy to stwierdzają - ocenił minister.

RadioZET.pl/PAP