Czarnek tłumaczy się po Dniu Nauczyciela. Szef MEiN obawia się protestów?

Dzień Nauczyciela Przemysław Czarnek spędził w Berlinie, gdzie otworzył oddziały przedszkolne w Polskiej Szkole im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Berlinie. To pierwsze polskie państwowe przedszkole poza granicami kraju. - Takie placówki będą powstawały na całym świecie - zapewnił minister Czarnek.

Tego dnia organizacje pozarządowe zorganizowały protesty pod kuratoriami oświaty w kilkunastu miastach w Polsce. Akcja odbywała się pod hasłem "Kartka do Czarnka". Organizatorzy demonstracji apelowali o wysyłanie kartek do ministra edukacji, przypominających mu o kryzysie w systemie oświaty i braku nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach.

Minister Czarnek wyjechał w Dniu Nauczyciela. Teraz się tłumaczy

Protest trwał też w pobliżu gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie miasteczko edukacyjne zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Minister Czarnek nie odwiedził jednak protestujących w miasteczku, bo pojechał do Berlina. Czy bał się konfrontacji z nauczycielami?

- Uroczystości oficjalne Dnia Edukacji Narodowej mieliśmy w Kancelarii Premiera 13 października. Uroczystości były zaplanowane wcześniej i, powtarzam, były oficjalne. W tym czasie działało już miasteczko nauczycielskie ZNP, więc siłą rzeczy, gdybym miał jakiekolwiek obawy, to bym ich nie organizował. A 14 października uszanowałem trud polskich nauczycieli poza granicami kraju, bo to także ich święto. Wykorzystałem tę okoliczność także do oficjalnego otwarcia polskiego przedszkola państwowego w Berlinie, by podkreślić naszą troskę o rozwój języka polskiego - wyjaśnił portalowi RadioZET.pl Przemysław Czarnek.

