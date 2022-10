Czarnek wypalił w TVP Info: Kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać

Przemysław Czarnek odniósł się na antenie TVP Info do sprawy Marcina W., wspólnika głównego bohatera afery podsłuchowej Marka Falenty. Decyzją Zbigniewa Ziobry prokuratura upubliczniła w środę protokoły zeznań, w których W. stwierdził, że przekazał Michałowi Tuskowi 600 tys. euro łapówki.

- Oczywiście, że prokuratura tego nie pociągnęła na tyle, żeby postawić zarzuty Michałowi Tuskowi, pewnie materiał dowodowy jest bardziej obszerny i jego analiza mogłaby wskazywać, że nie potwierdzają się zarzuty w jakichś konkretnych, następnych materiałach dowodowych. Przy tych sądach, które dzisiaj mamy, które nawet (ministra Sławomira - red.) Nowaka wypuściły z więzienia, przy takich zarzutach potężnych, trudno było oczekiwać, żeby cokolwiek się stało. Nie to jest jednak sednem. Sedno sprawy jest takie, że bezczelny kłamca - Donald Tusk, bo tylko tym się zajmuje od roku - kłamaniem, realizuje program wyborczy, który mu napisał Palikot - kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać, jak nie, to nie wygracie wyborów - mówił minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek zaatakował Donlada Tuska. "Bezczelny kłamca"

Czarnek stwierdził też, że Platforma Obywatelska przez kilka lat swoich rządów doprowadziła do wyprowadzenia z budżetu państwa kilkuset miliardów złotych. - Nowość polega na tym, że słyszymy, że syn pana Donalda Tuska, zdaniem świadka Marcina W., który był przez samego Donalda Tuska przedwczoraj uznany za wielce wiarygodnego, (…) syn Donalda Tuska przyjął 600 tys. euro łapówki, i uwaga, bo to jest nowość, od Ruskich. Przecież to agent rosyjski pozwolił mu na rozliczenie tych środków, które miał zresztą od Ruskich Marcin W. Panie Donaldzie, pora wstać i wyjaśnić widzom, czy ten Marcin W. jest wiarygodny, czy nie? I co z tą łapówką? Pan przedwczoraj tę aferę rozpętał, mówiąc, że Marcin W. doprowadził do dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Jest według pana wiarygodny, to gdzie jest te 600 tys. euro? - pytał Przemysław Czarnek.

Natomiast Donald Tusk powiedział, że minister odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości używa prokuratury, by atakować rodzinę lidera opozycji. - To są, nomen omen, klasyczne rosyjskie metody: lider opozycji chce ujawnić pewne bardzo złe dla władzy powiązania, a ta władza odpowiada: zostaw to, bo zabierzemy się za ciebie i za twoją rodzinę. Te metody w niektórych miejscach na świecie się sprawdzają, w Polsce się nie sprawdzą - stwierdził.

Tusk zapytany przez dziennikarza TVN24, czy widział i dostał kiedykolwiek reklamówkę z 600 tys. euro, odpowiedział, że "nie widział takiej kwoty pieniędzy". - Nie jestem dzisiaj w nastroju do żartów, nawet jeśli to, co wyprawia minister Ziobro wydaje się groteskowe, naruszające wszystkie normy i obyczaje, to jednak trudno z tego robić kabaret, bo to jest bardzo poważna sprawa - powiedział.

Donald Tusk o zeznaniach Marcina W. i rzekomych 600 tys. euro łapówki

Krótko po upublicznieniu protokołów zeznań Marcina W. Michał Tusk powiedział, że jego oskarżenia to “totalne bzdury”. Dodał, że nigdy nie poznał W. ani Falenty, a prokuratura nigdy go w tej sprawienie przesłuchała.

W poniedziałek tygodnik "Newsweek" napisał, że Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym spółki zajmującej się sprowadzaniem do Polski węgla z Rosji, której współwłaścicielem był Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

We wtorek Tusk, odnosząc się do publikacji "Newsweeka" dotyczącej zeznań Marcina W. stwierdził, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u.

W reakcji na słowa szefa PO minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział upublicznienie protokołów dotyczących zeznań Marcina W. Zostały one opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w środę wieczorem. Wynika z nich m.in. że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.) iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W., pieniądze włożył do reklamówki ze sklepu Biedronka, a miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji.

