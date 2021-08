To jest przede wszystkim akcja wymierzona w dzieci. Jestem politykiem i jestem przyzwyczajony do takiego traktowania – w ten sposób skomentował w portalu wPolityce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek akcję billboardową Akcji Demokracji z hasłami takimi jak "#CzarnekOUT". "Panie Czarnek: tysiące uczniów i uczennic podpisało nasz apel, wielu z nich dorzuciło się do billboardów. Takie są fakty, a pan zasłaniając się "dziećmi", tylko się ośmiesza" - odpowiedzieli aktywiści.

Przemysław Czarnek skrytykował kampanię billboardową fundacji Akcja Demokracja. – To jest przede wszystkim akcja wymierzona w dzieci. Jestem politykiem i jestem przyzwyczajony do takiego traktowania. Natomiast to, że używa się dzieci do ataków politycznych, hejtu, jeszcze w środku wakacji, to jest skandal, którego do tej pory w Polsce nie było. Warto się temu przeciwstawiać. Przekroczono wszelkie możliwe granice – powiedział portalowi wPolityce.pl.

Na stronie organizatora czytamy, że billboardy te mają dodawać otuchy uczniom i uczennicom, studentom i studentkom, a także kadrze pedagogicznej. Na billboardzie zaprezentowanym w środę w czasie inauguracji kampanii w Lublinie zamieszczony jest m.in. napis #CzarnekOUT i "Uczniowie i uczennice, nie damy się Czarnkowi" oraz wizerunek szefa MEiN.

Czarnek zwróci się do Rzecznika Praw Dziecka ws. billboardów? "Ośmiesza się pan"

Czarnek uważa, że "nikt się nie spodziewał, że można w środku wakacji uczniów i uczennice wykorzystywać na billboardach, w których hejtuje się przeciwników z drugiej strony sceny politycznej. Takich rzeczy w Polsce jeszcze nie było". Czarnek, zapytany o to, czy sprawą powinien zająć się Rzecznik Praw Dziecka, stwierdził, że "na pewno takie zgłoszenie tam powinno pójść, bo to jest kwestia obrony dzieci. Nie mówię o sobie, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, tylko o obronie dzieci".

Odniósł się też do pytania o to, czy należałoby podjąć kroki mające na celu ochronę dzieci przed tego typu akcjami politycznymi. Stwierdził, że jest to kwestia do uzgodnienia z RPD. "Nie minęły 3 godziny od naszej popołudniowej konferencji prasowej, a Przemysław Czarnek już szuka pomocy u Rzecznik Praw Dziecka. Nie panie Czarnek, to nie akcja wymierzona w dzieci, to akcja, która skończy się pana dymisją" – napisano we wtorek na Facebooku Akcji Demokracji. "Rzecznik Praw Dziecka będzie bronić ministra przed obywatelkami i obywatelami, a nie stanął w obronie dzieci LGBT plus atakowanych i dehumanizowanych przez tego samego ministra. To najkrótsze podsumowanie państwa, w którym osoby takie jak Przemysław Czarnek i Mikołaj Pawlak sprawują funkcję" – dodano.

W kolejny poście aktywiści stwierdzili, że ich kampania cieszy się poparciem dzieci. "Panie Czarnek: tysiące uczniów i uczennic podpisało nasz apel, wielu z nich dorzuciło się do billboardów. Takie są fakty, a pan zasłaniając się "dziećmi", tylko się ośmiesza" - czytamy. Akcja Demokracja poinformowała w czasie inauguracji kampanii we wtorek, że na razie w Lublinie pojawiło się 9 billboardów, a w Polsce 29. Zapowiedziano kolejne.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski/oprac. AK