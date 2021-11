Czarzasty do odwołania za tęczową flagę w Sejmie? "Jeśli tak, to będę spał spokojnie"

Być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej to zaszczyt. Jeśli zostanę odwołany za obronę środowiska LGBT, będę spał zupełnie spokojnie - mówił Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do zbiórki podpisów przez posłów Konfederacji pod wnioskiem o pozbawienie go funkcji wicemarszałka Sejmu. Politycy prawicy mają do niego pretensje o wywieszenie tęczowej flagi podczas debaty nad projektem środowiska Kai Godek.

Włodzimierz Czarzasty zostanie odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu? Domagają się tego politycy prawicy. W ubiegłym tygodniu poseł klubu PiS Janusz Kowalski poinformował, że zbierane są podpisy pod takim wnioskiem, w związku z wywieszeniem przez współprzewodniczącego Nowej Lewicy tęczowej flagi podczas debaty nad złożonym przez fundację Życie i Rodzina Kai Godek projektem noweli Prawa o zgromadzeniach "Stop LGBT".

Czarzasty do odwołania za tęczową flagę? "Będę spał spokojnie"

Inicjatorem zbiórki podpisów jest poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, według którego zachowanie prowadzącego obrady Czarzastego było "całkowicie niestosowne". Sam zainteresowany odniósł się do sprawy w Polskim Radiu 24.

- Co do profesjonalizmu w prowadzeniu obrad, myślę, że przez ponad dwa lata obserwacji tego, co robią ludzie, którzy to obserwują, mają swoje zdanie - zaznaczył.

Druga sprawa: być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej, za to, żeby starać się nie dopuszczać jak najbardziej do tego, żeby ta grupa była poniżana, to moim zdaniem jest zaszczyt. W związku z tym, jeżeli zostanę odwołany za obronę środowiska LGBT, to będę spał zupełnie spokojnie. Myślę, że jak przyjdzie kres podsumowania moich wad i zalet w pewnej chwili, to raczej wpiszę to po stronie zalet Włodzimierz Czarzasty

Projekt środowiska Kai Godek zakłada, że celem zgromadzenia nie może być m.in. "propagowanie rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci", "propagowanie rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie takich związków" czy "propagowanie adopcji dzieci przez takie związki.

Debata w Sejmie wywołała skandal. Przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Kasprzak wygłosił bulwersujące przemówienie, w którym m.in. porównywał osoby LGBT do nazistów. Na znak sprzeciwu posłowie Lewicy opuścili salę, z kolei parlamentarzyści KO odwrócili się tyłem do mównicy. Prowadzący obrady Czarzasty nazwał to wystąpienie "najbardziej obrzydliwym, od kiedy jest w Sejmie".

RadioZET.pl/PAP (D. Porycka)