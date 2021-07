Czarzasty porozumiał się z PiS? "Za taką współpracę są u nas kary"

Włodzimierz Czarzasty w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą" był pytany m.in. o to, czy Lewica staje się koncesjonowaną opozycją PiS. - To bzdura, pierwszy raz słyszę taką tezę - powiedział. Zadeklarował też, że "Lewica na pewno nie będzie koncesjonowaną przystawką PO". - W Polsce obserwuję trend, żeby były dwa bloki - ocenił. - Z jednej strony PO, PSL i pan Szymon Hołownia, a z drugiej strony PiS. W związku z tym pomysł jest taki, by Lewica straciła podmiotowość i wygubiła się przy tej dwubiegunowości. Nie zgadzam się na to i uważam, że brak Lewicy w Sejmie sześć lat temu doprowadził do tego, że PiS zaczął rządzić, dzięki czemu przez te cztery lata tak się umocnił, że podjął drugą kadencję - wyjaśnił Czarzasty.

- Pomysł polega na tym, by rozwalić Lewicę, bo jeżeli to się uda, to nie będzie już żadnej trzeciej siły w Polsce, która mogłaby z tym duopolem konkurować - dodał. - Nie jest to nowa gra, bo przez sześć lat to obserwowałem oraz widziałem, jak wygląda przyjaźń z PO, która zakończyła się na miesiąc przed wyborami sześć lat temu – apelem Donalda Tuska o to, żeby głosować na silniejszego na opozycji, czyli na PO, a nie na Lewicę. Jak to się skończyło – wszyscy wiemy - podkreślił.

W rozmowie padło także pytanie, czy Lewica będzie wspierać Polski Ład. - Polski Ład to teraz program propagandowy PiS, a gdy przemieni się w ustawy – wtedy będziemy analizować każdą z nich - zapowiedział Czarzasty. - Poczekajmy na ustawy. 94 proc. głosowań w polskim Sejmie jest głosowaniami wszystkich partii razem z PiS. Twierdzenie: "nigdy nie będziemy głosowali z PiS", to obłuda - ocenił. - A co zrobiliśmy ostatnio w sprawie RPO? – wszystkie partie łącznie z PO głosowały razem z PiS - przypomniał.

Czarzasty zawarł porozumienie z PiS?

Przewodniczący Nowej Lewicy dopytywany, czy zawierał jakieś porozumienie z PiS w sprawie Polskiego Ładu, odparł: "nie zawierałem żadnego porozumienia z PiS, bo specjalistą od spotykania się z panem Jarosławem Kaczyńskim jest Leszek Miller". - Ja, Adrian Zandberg i Robert Biedroń spotykaliśmy się premierem polskiego rządu - dodał.

Wyjaśnił, że "tematem rozmowy z premierem polskiego rządu była kwestia, jakie minimum środków ma iść na samorządy – wynegocjowaliśmy minimum 30 proc., a w tej chwili jest zapisane w KPO 31,2 proc., z czego połowa z grantów, a połowa z pożyczek".

- Rozmawialiśmy o wybudowaniu 75 tys. mieszkań, zabezpieczyliśmy miliard euro dla szpitali powiatowych i 300 mln euro dla branży turystycznej - wyliczył. - To była sfera naszej rozmowy, przypomnę, że wszyscy mówili, by stawiać warunki, a problem polega na tym, że postawienie i uzyskanie naszych warunków i celów kłuje w oczy inne podmioty polityczne. Żadnych innych tematów nie poruszaliśmy, bo rozmawialiśmy o ratyfikacji 770 miliardów - dodał.

Czarzasty vs. Miller

Zapytany o słowa Leszka Millera, który po sobotniej decyzji zarządu Nowej Lewicy ocenił, że "dziś ostatecznie skończyła się trzydziestoletnia historia SLD", Czarzasty powiedział: "pan Miller krytykuje Lewicę z prostego względu". - Bardzo mocno będzie teraz popierał PO i pana Tuska, ponieważ szuka miejsca do startowania w następnych wyborach do europarlamentu, a na Lewicy go nie dostanie - wyjaśnił.

- Pan Miller popiera koncepcję duopolu w Polsce, czyli z jednej strony wszystkie partie pod przewodnictwem PO, a z drugiej strony PiS. Ja na tę koncepcję się nie zgadzam, bo Lewica ma swoją podmiotowość - podkreślił przewodniczący Nowej Lewicy.

RadioZET.pl/PAP