Lex TVN, czyli ustawa zakazująca posiadania większościowych udziałów w mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, został uchwalony w środę wieczorem przez Sejm. Opozycja, dziennikarze i komentatorzy nie mają wątpliwości, że celem nowego prawa jest zmiana właściciela telewizji TVN (obecnie jest w rękach amerykańskiego koncernu Discovery Communications).

Obok kontrowersyjnej ustawy, która z Sejmu trafiła do Senatu, nadal nierozstrzygnięta jest kwestia przedłużenia koncesji na nadawanie telewizji informacyjnej TVN24. Właściciele stacji stosowne dokumenty w tej sprawie przekazali już w lutym ubiegłego roku. Mimo to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zwleka z decyzją dotyczącą koncesji.

Koncesja dla TVN24. Głosowanie w KRRiT

W czwartek odbyło się kolejne posiedzenie KRRiT. Jak podał Onet, odbyły się dwa głosowania w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. Jedno w temacie przyznania koncesji (jeden głos był za, trzy przeciw, jeden wstrzymujący się), a drugie odmawiające przyznania koncesji (jeden głos przeciw, trzy za odmową, jeden wstrzymujący).

Decyzja jest wiążąca z większością czterech głosów w Radzie. Tej nie udało się uzyskać w żadnym z dwóch czwartkowych głosowań. To oznacza, że sprawa koncesji dla TVN24 nadal pozostaje nierozstrzygnięta.

Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, tłumaczył na antenie TVN24, że w przypadku stacji chodzi o przedłużenie koncesji, a nie przyznanie nowej. Dlatego procedura powinna być automatyczna i nie powinna trwać już 18 miesięcy (tyle czasu minęło od złożenia dokumentów przez Grupę TVN Discovery do KRRiT).

- Trzeba jasno powiedzieć to, co wielu prawników, profesorów mówiło, że członkowie Krajowej Rady, każdy osobiście, już w tej chwili naruszają prawo i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, a w niektórych kwestiach także odpowiadać karnie za to, co robią – podkreślił Braun.

RadioZET.pl/Onet/TVN24.pl