Daniel Obajtek otrzymał ochronę – podała nieoficjalnie Interia. Decyzję o nadzwyczajnym środku ostrożności dla prezesa Orlenu podjęła rada nadzorcza spółki.

Orlen odniósł się do pytań mediów o powody tej decyzji. W odpowiedzi padło jedynie ogólnikowe oświadczenie. "Ochrona menedżerów, którzy podejmują strategiczne decyzje, nie jest niczym nadzwyczajnym. W większości przypadków stanowi ona element kontraktów menedżerskich. Podobnie jest w przypadku ochrony członków zarządu PKN ORLEN" – podała komentarz biura prasowego Orlenu Interia.

Interia: Daniel Obajtek z ochroną. Biuro prasowe Orlenu komentuje

Sprawę skomentował dziś m.in. wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "Dziś się dowiedziałem. To już naprawdę zadziwiające. Jeżeli dostał ochronę, to rozumiem, że po to, żeby nie wykupił nam wszystkich mieszkań i domów. Inaczej tego nie mogę zrozumieć" – skomentował z ironią lider Lewicy.

RadioZET.pl/Wydarzenia.interia.pl