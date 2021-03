Obajtek po serii artykułów: "Moje dziecko płacze, nie podaruję im tego"

Daniel Obajtek odniósł się w wywiadzie w Wirtualnej Polsce do serii artykułów, które rozpoczęły się od publikacji taśm "Gazety Wyborczej". Prezesowi Orlenu zarzuca się łączenie funkcji samorządowca i biznesmena. Obajtek odparł, że jako prezes spółki Skarbu Państwa nie jest czynnym politykiem PiS, a mimo to trwa zmasowany atak na jego osobę, przez co płacze jego dziecko. "Obciążę kosztami ochrony PO. Tego im nie podaruję" – powiedział dla Wp.pl.