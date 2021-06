Daniel Obajtek przegrał w sądzie z "Gazetą Wyborczą"- informuje w piątek "GW". Chodzi o artykuły, które gazeta publikowała na temat majątku prezesa PKN Orlen. Obajtek domagał się zakazu pisania na ten temat oraz "umieszczenia przy jednym z artykułów informacji, że jest on przedmiotem sporu sądowego".

Daniel Obajtek przegrał w sądzie z "Wyborczą". Gazeta może pisać o jego majątku

Jak pisze "GW", sąd wydał postanowienie 8 czerwca 2021 roku. Jego uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane, ale chodzi o artykuł dotyczący zakupu w 2018 roku przez prezesa Orlenu (i jego partnerkę życiową) apartamentu na luksusowym osiedlu Awangarda na warszawskim Bemowie.

Gazeta dodaje, że już w marcu sąd I instancji oddalił wniosek o zakaz publikacji, gdyż stanowiłoby to "nieuzasadnioną ingerencję, przekraczającą dopuszczalne normy w demokratycznym społeczeństwie".

"Żądany przez powoda zakaz publikacji [...] nie zasługiwał na uwzględnienie z uwagi na ważny interes publiczny" – można było wówczas przeczytać w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie (cytat za: wyborcza.pl). Sędziowie stwierdzili bowiem, że takowy zakaz ograniczałby "wolność prasy i krytyki, która ze względu na charakter pełnionej przez Daniela Obajtka funkcji jest pożądana ze społecznego punktu widzenia".

Prezes Orlenu kupił w Warszawie mieszkanie po mocno zaniżonej cenie

"Wyborcza" pisała, że Obajtek otrzymał od dewelopera milionową zniżkę na 200-metrowy penthouse z ogrodem zimowym - zamiast 2,3 mln zł zapłacić 1,3 mln złotych, w dodatku druga część zapłaty (800 tys. złotych) została rozłożona na raty.

Oprócz tego Orlen został sponsorem Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno i IV-ligowego klubu piłkarskiego Partyzant Mal-Bud1 Targowiska - obydwa podmioty wspierane są finansowo także przez dewelopera, który sprzedaje mieszkanie na Awangardzie.

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że po publikacji do redakcji przychodziło mnóstwo pozwów sądowych i wezwań do sprostowań. Ich autorem był reprezentujący Obajtka mec. Maciej Zaborowski. To były asystent ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z czasów pierwszych rządów PiS (2005-07). Od kilku lat zasiada także w radach nadzorczych dwóch państwowych spółek - PZU i PKP Intercity.

