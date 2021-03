Daniel Obajtek zapowiada podjęcie kroków prawnych przeciwko "Gazecie Wyborczej". W poniedziałek gazeta napisała, że "w akcie oskarżenia, który prokuratura z Ostrowa Wielkopolskiego wysłała w październiku 2013 roku do sądu w Sieradzu, oskarżonych jest ośmiu mężczyzn. Czerech działa w grupie przestępczej Macieja C. Pozostałych, w tym ówczesnego wójta Pcimia i wschodząca gwiazdę PiS Daniela Obajtka, z bandą +Prezesa+ łączy oszustwo przy sprzedaży granulatu do produkcji rur PCV i łapówka".

"GW" podaje, że "lista zarzutów jest pokaźna", ale "do rozpoczęcia procesu Obajtka i grupy Macieja C. nie dochodzi, bo zawsze brakuje kogoś z oskarżonych". "Gdy PiS przejmuje w 2015 roku władzę, zmienia przepisy, tak by prokuratura Zbigniewa Ziobry mogła wycofać w 2016 roku akt oskarżenia z sądu. W czerwcu 2017 roku śledczy Ziobry umarzają sprawę Obajtka, który jest już wówczas prezesem państwowego koncernu Energa" - czytamy.

Daniel Obajtek do "Gazety Wyborczej": Dość pomówień. Podejmuję kroki prawne

W odpowiedzi na te doniesienia mec. Zaborowski podkreślił, że Daniel Obajtek nigdy nie był oskarżony o współdziałanie z zorganizowaną grupą przestępczą. "Ani jeden z zarzutów, przytaczanych przez +GW+ nie został potwierdzony, a Daniel Obajtek nigdy nie został skazany wyrokiem jakiegokolwiek sądu. Przeciwnie, to nie tylko prokurator jak sugeruje +Gazeta Wyborcza+, ale przede wszystkim niezawisły sąd oczyścił Pana Daniela Obajtka z wszelkich zarzutów i potwierdził, że zostały one oparte na niespójnych, niejasnych i sprzecznych z innymi dowodami zeznaniach osób, których wiarygodność została oceniona jako znikoma" - wyjaśnił pełnomocnik Obajtka.

Przypomniał, że chodziło o m.in. wyjaśnienia Macieja C., oskarżonego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się np. wymuszeniami z użyciem przemocy, a także Romana L., wielokrotnie prawomocnie skazanego, m.in. za nakłanianie do składania fałszywych zeznań oraz za wyłudzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Wbrew twierdzeniom opublikowanym przez +Gazetę Wyborczą+ niezawisły sąd, przychylając się do finalnych ustaleń prokuratury, potwierdził, że Daniel Obajtek nie tylko nie współdziałał z żadną grupą przestępczą, ale podjęte przez niego decyzje były oczywiście sprzeczne z interesem tej grupy. Dlatego też, już w 2013 roku został zaatakowany pomówieniami przez osoby oskarżone o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, które wcześniej próbowały zastraszaniem wymusić na Danielu Obajtku korzystne dla siebie decyzje. Dzisiaj, tymi samymi pomówieniami usiłuje atakować Pana Daniela Obajtka +Gazeta Wyborcza+ w celu zdyskredytowania jego osoby oraz zniszczenia jego dobrego imienia. Świadczy o tym ponowne przytaczanie fałszywych zarzutów, z których został on prawomocnie oczyszczony. Sugerowanie, że Pan Daniel Obajtek miał jakiekolwiek związki z zorganizowaną grupą przestępczą jest manipulacją, zmierzającą do celowego wprowadzenia opinii publicznej w błąd" - oświadczył pełnomocnik Daniela Obajtka.

Adwokat Obajtka: manipulacja, celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd

Mecenas wskazał, że sam Maciej C. oświadczył, iż pomówienia, które kierował przeciwko Danielowi Obajtkowi, wynikały wyłącznie z dążenia do złagodzenia jego własnego wyroku. "Osoby obciążające Pana Daniela Obajtka, tymi pomówieniami, usiłowały uzyskać dla siebie jak najniższe wymiary kary. Początkowo to się udało, bo wniosek prokuratora o dobrowolne poddanie się karze m.in. przez Macieja C. uwzględnił Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r. Nieprawidłowości z tym związane dostrzegł jednak nawet ówczesny Prokurator Generalny Andrzej Seremet, czego efektem było wniesienie przez niego kasacji od wyroku łagodzącego kary dla pomawiających Pana Daniela Obajtka osób. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy, który w sierpniu 2015 r. uchylił wyrok łagodzący kary dla pomawiających Pana Daniela Obajtka osób stwierdzając, że w sposób rażący narusza on prawo" - napisał Zaborowski.

"W związku z kolejną publikacją przez +Gazetę Wyborczą+ treści naruszających dobra osobiste Pana Daniela Obajtka podjęte zostaną stosowne kroki prawne" - zapowiedział pełnomocnik w oświadczeniu.

Marek Suski w Radiu ZET: Obajtek robi dla Polski dobre rzeczy. Atakują go, bo jest z PiS

- Jest osobą, która robi dobre rzeczy dla Polski a my chcemy, żeby dobre rzeczy robić. Jest atakowany, bo jest z PiS – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany o to, czy prezes Orlenu stał się obciążeniem dla rządzących. - Jak oceniamy jego działalność, jest osobą skuteczną, jest sprawnym managerem. Obroty i dochody spółki wzrosły wielokrotnie – zaznacza poseł PiS. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy będzie dymisja Daniela Obajtka, jej gość odpowiada, że „jest badana sprawa, czy rzeczywiście zarzuty są prawdziwe, ale na razie to chyba parówki podadzą się do dymisji, bo to największy skandal, jaki opozycja znalazła”. - Jeśli jest jakiś człowiek związany z PiS i osiąga sukcesy, jeszcze do tego, to skandal, że syn malarza i krawcowej jest teraz taki bogaty, a nie jest synem żadnego ubeka, esbeka, nikogo z WSI, bada się jego brata, rodziców… - wylicza Suski. Jego zdaniem „wściekły atak” na prezesa Orlenu związany jest z tym, że Obajtek „broni polskich interesów”. - Atak na to, że ktoś, kto zarabia miliony, kupił sobie za milion złotych mieszkanie… Jak pamiętam mieszkanie Julii Pitery po 214 złotych za metr, to wtedy pisano, że pani minister ma kłopoty – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o to, czy prezes Obajtek może spać spokojnie, Marek Suski odpowiada: - Nie sądzę, żeby spał spokojnie. - Po takim ataku trudno spać spokojnie. Ale ten atak jest absurdalny – dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

