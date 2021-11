Dariusz Joński był jednym z gości programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info, prowadzonego przez Miłosza Kłeczka. Niedzielna poranna rozmowa polityków dotyczyła m.in. tarczy antyinflacyjnej, której powstanie ogłosili na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz Jacek Sasin.

Awantura w TVP Info. Dariusz Joński wyszedł ze studia

Awantura między Dariuszem Jońskim a Miłoszem Kłeczkiem zakończyła się opuszczeniem studia przez posła Koalicji Obywatelskiej. Pracownik telewizji rządowej nie pozwalał dojść do głosu politykowi opozycji, mówiąc, że "nie ma zielonego pojęcia o ekonomii". Kłeczek wyliczał, że za rządów PO-PSL "stawka godzinowa wynosiła 5 złotych, minimalna pensja 1600 złotych, bezrobocie osiągało 13 procent".

– Pan zagłusza to, co chcę powiedzieć, a dlatego pan zagłusza, bo pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem. Pan nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć. Pan zagłusza specjalnie to, co mówi KO. Pan nie pokazał, jakie propozycje Donald Tusk przedstawił – mówił Dariusz Joński.

– Skoro pan nie chce słuchać tego, co mamy do powiedzenia, to nie będziemy do pana programu przychodzić w ogóle, bardzo dziękuję – stwierdził Joński i wyszedł ze studia TVP Info. – Pan poseł przyszedł odstawić medialną szopkę, po czym opuszcza studio. [...] Poseł Joński abdykował – powiedział Kłeczek. "Od dzisiaj nie biorę udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka" – napisał po programie na Twitterze Joński.

RadioZET.pl/TVP Info