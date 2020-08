Kolejna sensacyjna zmiana w rządzie? Piontkowski może niedługo żegnać się z MEN

Dariusz Piontkowski kończy swoją misję jako szef MEN? Z nieoficjalnych ustaleń TVP Poznań wynika, że na to stanowisko jest już nawet poważny kandydat.

Dariusz Piontkowski to kolejny minister, którego nazwisko pojawia się w kontekście rekonstrukcji przed rekonstrukcją. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach mieliśmy już w rządzie aż cztery dymisje. Najpierw rezygnację ze swojego stanowiska złożył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dzień później szef resortu Łukasz Szumowski. Do dymisji podali się też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, a także Jacek Czaputowicz, który rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych zapowiadał już miesiąc wcześniej.

„Następuje niekontrolowany rozpad rządu” – komentował w rozmowie z TVN24 rzecznik PO Jan Grabiec. "Pytanie - kto jutro?" - pytała z kolei w sieci Barbara Nowacka. Nieoficjalną odpowiedź przynosi TVP Poznań.

Jak wynika z informacji stacji, po niewiele ponad roku kariera Piontkowskiego na stanowisku szefa resortu edukacji może dobiegać końca. Miałby go zastąpić były senator PiS, a obecny wojewoda wielkopolski, 43-letni Łukasz Mikołajczyk.

Łukasz Mikołajczyk ‧ fot. GRZEGORZ DEMBINSKI/Polska Press/East News ‧ fot. GRZEGORZ DEMBINSKI/Polska Press/East News

On sam nie odniósł się do tych informacji. Mikołajczyk zapewnia, że jak na razie "jest bardzo zadowolony z funkcji, którą pełni i ma wiele planów do zrealizowania na tym stanowisku".

