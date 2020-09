Piontkowski do odwołania? Będzie wniosek o wotum nieufności dla szefa MEN

Dariusz Piontkowski w kontekście epidemii koronawirusa nie przygotował szkół do roku szkolnego – twierdzą parlamentarzyści Lewicy. Dlatego już 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, mówili o wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej. W poniedziałek rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska potwierdziła, że taki wniosek zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu. - Wniosek Lewicy będzie podpisany również przez przedstawicieli Koalicji Polskiej. Przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski jest też po rozmowach z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką i również Koalicja poprze ten wniosek, więc będzie to wniosek Lewicy z poparciem Koalicji Polskiej i Koalicji Obywatelskiej - powiedziała Żukowska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

We wniosku posłowie zarzucają Piontkowskiemu koronawirusowy chaos w edukacji. - Nie ma też wytycznych, co do tego, jak przeprowadzać lekcje zdalne - tłumaczyła rzeczniczka. - Nawet jeżeli szkoła chciałaby rozgęścić uczennice i uczniów i zrobić część lekcji zdalnie, a nie ma w szkole stwierdzonego przypadku COVID-u, tylko chcieliby to zrobić prewencyjnie, to sanepid to uniemożliwia - dodała.

Żukowska mówiła, że w związku z tym, że COVID-19 szybko może nie zniknąć, to należałoby wziąć pod uwagę zmianę podstaw programowych. - Części tych podstaw nie da się przeprowadzić w trybie zdalnym i te podstawy programowe są przeładowane - oceniła.

Pytana, czy Lewica liczy, że wniosek trafi pod obrady na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest na 16-17 września, odpowiedziała, że to będzie decyzja marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Raczej się nie spodziewam, żeby to było na tym posiedzeniu, chociaż tak byśmy chcieli - dodała.

