Debata Tusk - Kaczyński? "Wypowiedź wicepremiera została zmanipulowana"

Mogę odpowiedzieć słowami, które powtarzała mi moja mama, kiedy byłem w podobnym wieku, który mentalnie okazuje Donald Tusk. Mądrzejszy ustępuje. W tym wypadku Jarosław Kaczyński ustąpi przed tego typu zaczepkami - powiedział Gość Radia ZET.

Radosław Fogiel przyznał, że przeprosiny nie były żadnym warunkiem do debaty Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, a wypowiedź wicepremiera została zmanipulowana. - Jeżeli przewodniczący Platformy Obywatelskiej uzna, że jego polityka doprowadziła do tego, że ze sobą nie rozmawiamy i nienawidzimy się nawzajem, wtedy dojdzie do debaty. [...] To Platforma Obywatelska tworzy soki z buraka i ekscytuje się ośmioma gwiazdkami - zaznaczył wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

- Znajmy miarę, kto jest stroną atakującą i kto rozpoczął koncepcję opozycji totalnej po przegranych wyborach. Kto niszczy debatę polityczną? To jest niszczące dla polskiego życia politycznego. Za tym stoi Donald Tusk - podkreślił gość Radia ZET.

- Mamy do czynienia z przemysłową, taśmową produkcją hejtu. Każdy chciałby wrócić do lat młodości, Donald Tusk zapewne też. Dzisiaj jest zupełnie inna rzeczywistość. Niech Donald Tusk debatuje o bezrobociu za jego rządów, a jakie mamy obecnie - podsumował Radosław Fogiel.

Radio ZET