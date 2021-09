Awantura w Sejmie. Minister Kamiński krzyczał na posła. "Ty niemądry człowieku"

W Sejmie odbyła się burzliwa debata nad wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni na terenach przygranicznych Polski z Białorusią. Ostatecznie Sejm wyraził na to zgodę. Za było 237 posłów, przeciw 179, a 31 się wstrzymało.

Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Głosowanie poprzedziła gorąca debata. – Przedłużenie stanu wyjątkowego to konieczność. Sytuacja jest bardzo napięta – przekonywał poseł PiS Zdzisław Sipiera i dodał, że może się ona jeszcze pogorszyć. Z kolei posłowie opozycji ostro krytykowali PiS.

– Stan wyjątkowy to przykrycie nieudolności władzy – grzmiał z sejmowej mównicy Krzysztof Gawkowski z Lewicy. – Wydłużacie stan wyjątkowy, traktując go jako zasłonę dymną, dla rozkładu systemu, ale opieki zdrowotnej. Chcecie przykryć kolejne raporty NIK-u. Wstydzicie się swoich tłustych kotów – mówił poseł Lewicy.

Stan wyjątkowy. Gorąca debata w Sejmie

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił, że Polska skutecznie powstrzymuje osoby, które próbują przedostać się przez granicę. – 95 procent osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski jest zatrzymywanych na linii granicznej – mówił. Minister stwierdził również, że „mamy do czynienia z masową, nielegalną migracją organizowaną przez państwo białoruskie”. – Dyktator z Mińska chce wziąć odwet za poparcie przez Polskę białoruskich ruchów demokratycznych – ocenił Kamiński.

Wystąpienie ministra było przerywane przez okrzyki posłów opozycji „hańba” i „gdzie są dzieci?”. Prawdopodobnie chodziło o procedurę push-back wobec uchodźców z Michałowa. Straż Graniczna wywiozła z powrotem na granicę uchodźców, w tym kobiety z małymi dziećmi.

Minister skrytykował też posła Koalicji Obywatelskiej Franka Sterczewskiego, który w Usnarzu Górnym próbował dostarczyć jedzenie i lekarstwa koczującym tam uchodźcom. – Pan panie pośle zachowywał się jak człowiek niemądry, nieodpowiedzialny. Urządzał sobie pan polityczne happeningi – grzmiał minister. Poseł wtedy odpowiedział mu z ławy sejmowej. – Posłuchaj mnie, co mam do powiedzenia niemądry człowieku, nie przekrzykuj – oburzał się Kamiński.

Minister Mariusz Kamiński nakrzyczał na posła Franka Sterczewskiego

– Przedstawiciele UNHCR poinformowali nas, że osoby koczujące w Usnarzu Górnym to obywatele Afganistanu przebywający od lat legalnie w Rosji – stwierdził minister. – To przez ludzi takich jak pan Łukaszenka tryumfuje. Telewizja rosyjska i białoruska pokazuje pana wyczyny dla swoich celów propagandowych i politycznych. Ty nieodpowiedzialny, niemądry człowieku – mówił do Sterczewskiego szef MSWiA.

Z ław opozycji znów podniosły się okrzyki „Gdzie są dzieci?”, a do mównicy podeszła posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks. Trzymała zdjęcie dziecka, które przebywało na granicy polsko-białoruskiej.

– Pani poseł, proszę natychmiast zejść z mównicy – zareagował Terlecki i zaczął przywoływać posłankę do porządku. – Uniemożliwia pani prowadzenie obrad. Będzie pani potem pisać odwołania, żeby cofnąć pani karę finansową, prawda? Taka jest wasza odwaga – kpił wicemarszałek Sejmu.

Posłanka opuściła mównicę. Kamiński dokończył przemówienie, zapowiadając wzmocnienie granicy wschodniej. – Będzie ona nowoczesna i nie do przejścia. Nie zakrzyczycie prawdy i faktów – powiedział Kamiński, a posłowie PiS wstali i zaczęli bić brawo.

Na mównicę wszedł po ministrze Piotr Kaleta z PiS i zaczął krzyczeć: – No lewactwo, kto z was przyjmie pod swój dach zboczeńca, który gwałcił krowę albo kobyłę?

Andrzej Szejna z Lewicy skrytykował ministra spraw wewnętrznych. – Niech pan wejrzy w swoje serce. Niech pan pomyśli o tym co pan robi. Został pan ułaskawiony przez prezydenta, a może powinien pan siedzieć w więzieniu? Mam do pana bardzo serdeczną, szczerą prośbę jako socjaldemokrata. Niech pan nie wysyła polskich, ukraińskich, białoruskich dzieci na śmierć – powiedział poseł Lewicy.

RadioZET.pl