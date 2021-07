Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła we wtorek, że Jarosław Kaczyński nie stanie do debaty z Donaldem Tuskiem. - Żeby debatować, to trzeba mieć z kim i o czym. My rozmawiamy z Polakami - oświadczyła Czerwińska. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem, bo ma traumę po przegranej debacie w 2007 roku – skomentował dziennikarzom szef klubu KO, Cezary Tomczyk.