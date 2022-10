Dla Kaczyńskiego to dramat. Nawet wyborcy PiS mają wątpliwości

Jarosław Kaczyński od wakacji objeżdża Polskę, szukając poparcia wśród mieszkańców różnych miast i miejscowości. Czy jednak spotkania z lokalnymi społecznościami, w trakcie których niejednokrotnie padały mocne słowa, przysparzają PiS korzyści? Odpowiedź na to pytanie daje ostatni sondaż dla Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że tylko jedna trzecia Polaków uważa "spotkania z prezesem" za korzystne. Wątpliwości co do ich sondażowych zysków mają nawet wyborcy partii rządzącej.