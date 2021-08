Atak na Dobromira Sośnierza. Konfederacja oskarża posłanki KO. "Stek bzdur"

Konfederacja zapowiada wnioski do komisji etyki poselskiej o ukaranie dwóch posłanek KO, którym zarzuca "zaangażowanie" w środowy incydent z udziałem posła Dobromira Sośnierza. – To stek bzdur – komentuje jedna z polityczek, Magdalena Filiks.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji przechodził w środę wieczorem obok protestujących przed Sejmem przeciw lex TVN. Część z nich zaczęła krzyczeć w jego kierunku - najczęściej "wyp...laj, wyp....laj". Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać mężczyzn, którzy popychają posła i napierają na niego, następnie posłankę KO Urszulę Zielińską, która wkracza między nich, ochraniając sobą Sośnierza, a po pewnym czasie policjantów, otaczających posła. Sośnierz opuścił okolice Sejmu w asyście policjantów.

Dobromir Sośnierz zaatakowany przed Sejmem

Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że "nastąpił fizyczny atak na posła Dobromira Sośnierza". "Takie zachowania są skandaliczne i skrajnie szkodliwe społecznie" - napisał w środę na Twitterze. Policja wszczęła w sprawie incydentu dochodzenie z urzędu. Natomiast Sośnierz powiedział, że protestujący, którzy byli wobec niego agresywni, nie wiedzieli, co robili.

– Ludzie, którzy nie wiedzą, co czynią - co znaczyły wczorajsze głosowania w Sejmie. Wyładowali swoją agresję w sposób dość przypadkowy, do posła, który tam przechodził i skojarzył im się z Konfederacją – uznał Sośnierz. Poseł dodał, że "niektórzy próbują narzucać narrację utożsamiającą Konfederację z PiS-em, co nie ma pokrycia".

Sośnierz przekazał dziennikarzom, że został wezwany w sprawie incydentu na policję i w czwartek złoży zeznania. Podkreślił, że sam nie będzie podejmował żadnych kroków prawnych wobec protestujących. – Myślę, że nic więcej nie będę z tym robić, dawać jakiegoś wielkiego ciężaru gatunkowego - stwierdził Sośnierz.

Konfederacja oskarża posłanki KO

Oburzony atakiem jest kolega Sośniarza z koła Konfederacji Robert Winnicki. – Doszło do niesłychanego, barbarzyńskiego ataku demonstrantów, rzekomo walczących o wolność słowa - ocenił poseł w czwartek na konferencji w Sejmie.

Jak dodał, w demonstracji brały udział m.in. posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks i Marzena Okła-Drewnowicz. – Poseł Okła-Drewnowicz chwaliła się potem atakiem na Dobromira Sośnierza w mediach społecznościach (napisała: "Do posła Sośnierza przemówił Naród" i później usunęła swój wpis - PAP), natomiast na miejscu obecna poseł Magdalena Filiks podżegała tłum do bezpośrednich, fizycznych ataków na posła Dobromira Sośnierza – powiedział Winnicki. Według niego są na to świadkowie, "w tym również uczestniczący bezpośrednio poseł Dobromir Sośnierz".

– Będziemy kierowali do komisji etyki poselskiej i do policji wnioski w tej sprawie. Wnioski o ukaranie, o ściganie posłów zaangażowanych w ten haniebny, barbarzyński atak hołoty na naszego posła – zaznaczył.

KO odpiera zarzuty i potępia atak na Sośnierza

W rozmowie z PAP Magdalena Filiks stanowczo odcięła się od zarzutów Winnickiego jakoby rzekomo miała "podżegać tłum". – To jest stek bzdur – podkreśliła. – Jak tam przyszłam, to nie było tam już żadnej przemocy. Stał pan Sośnierz otoczony kordonem policji – mówiła posłanka. Zaznaczyła, że o samym ataku dowiedziała się pół godziny po fakcie. Wyjaśniła też, że w czasie, kiedy miało dojść do aktu przemocy, interweniowała u policji ws. innych zatrzymanych osób.

– Jak zdarzyło się, że tam przyszedł jakiś chłopak i do niego (Sośnierza – red.) krzyczał, to go odsunęłam ręką, zatrzymałam i poprosiłam, żeby nie był agresywny i żeby sobie stamtąd poszedł, i nie krzyczał na posła – relacjonowała Filiks. Zaznaczyła, że ma to udokumentowane na nagraniach. – Nie było takiej sytuacji, żebym ja do czegokolwiek podżegała. To jest absolutna bzdura i ktoś próbuje sobie na tym coś ugrać politycznego – oceniła.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej potępili atak na Sośnierza. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa Błońska napisała na Twitterze, że jest to niedopuszczalne i musi spotkać się z konsekwencjami prawnymi. "Trzeba reagować zawsze, nie tylko wtedy, kiedy to dla niektórych wygodne. Zło jest złem. Nie dajmy się zarażać nienawiścią i pogardą" - stwierdziła posłanka KO.

– Wszystkie akty przemocy i takiej brutalizacji należy potępić. Ja osobiście je potępiam, wobec kogokolwiek by one były. Naprawdę powinniśmy raczej hamować agresję, niż dawać na nią przyzwolenie. Niestety uważam, że PiS daje na nią przyzwolenie – powiedział z kolei PAP wiceszef klubu KO Robert Kropiwnicki.

Zawiadomienia przeciw Strajkowi Kobiet

Robert Winnicki z Konfederacji zapowiedział także złożenie zawiadomień na policję w związku z wezwaniem do ataku i agresji w mediach społecznościowych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, który napisał m.in. "Pan @D_Sosnierz dostał wyrazy szacunku. Opluty, kop w tyłek. To przyszłość was wszystkich".

W ocenie Winnickiego to "bezpośrednie podżeganie do przemocy fizycznej". Konfederacja będzie się też domagała od Straży Marszałkowskiej odebrania przepustek do Sejmu pracownikom klubu Lewicy, którzy - zdaniem Winnickiego - mieli być aktywni podczas ataku na Sośnierza.

Dobromir Sośnierz podczas głosowania nad nowelizacją tzw. ustawy medialnej wstrzymał się od głosu. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10 osób.

