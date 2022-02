"Dobrze, żeby czasem prezydent się nie wypowiadał, jak jest taki macho"

- Pamiętam, że (prezydent Andrzej Duda - red.) mówił, że np. na grypę to ja się nie szczepię, jestem taki macho. Jak jest taki macho… prezydent nie powinien tak mówić – mówi w Radiu ZET prof. Wojciech Maksymowicz.

Jego zdaniem kościół zdecydowanie powinien włączyć się aktywnie w promocję szczepień. - W sytuacjach trudnych, kiedy mobilizacja rządu była większa osobiście rozmawiałem z hierarchami, tylko coś się porobiło, że głosy odpowiedzialnych ludzi z hierarchii nie przebijają się przez głosy tych, którzy biegają z figurką na Nowogrodzką mówiąc, że ta figurka nas uratuje, nie szczepmy się, oddajmy się Bogu – opowiada prof. Maksymowicz.

Gość Radia ZET chwali również o. Tadeusza Rydzyka. - Wiedziałem o sobotnim sympozjum w Toruniu, organizowanym przez Rydzyka, wiem, że były tam kontrowersyjne wystąpienia. Kusiło mnie, żeby tam pojechać, wystąpić i powiedzieć swoje, ale musiałem być w szpitalu. O dziwo o. Rydzyk wystąpił rozsądnie, mówił, że się szczepił – komentuje lekarz i polityk Polski 2050.

Prof. Maksymowicz uważa, że rządzący popełnili błąd jeśli chodzi o ferie. - Trzeba było wykorzystać okazję i nawet skomasować te ferie, a nie rozproszyć, żeby nie jeździły i nasycały tych, którzy będą sprzedawać usługi turystyczne. Dla bezpieczeństwa trzeba było to przetrzymać – uważa gość Beaty Lubeckiej.

Gość Radia ZET był również pytany o pomysł Szymona Hołowni dotyczący skrócenia studiów medycznych do 5 lat. - To jest skrócenie o ostatni rok. To jeden z dyskutowanych wariantów. Jako dziekanowi medycyny mi się to nie podoba. Tego pomysłu akurat nie popieram – odpowiada polityk Polski 2050. Cała rozmowa z prof. Maksymowiczem do odsłuchania poniżej