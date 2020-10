Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu. Terlecki zdradził, czego będzie dotyczyć

Ryszard Terlecki został zapytany w czwartek przez dziennikarzy w Sejmie, czy odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, odpowiedział: - "Chyba tak. Dodał przy tym, że nastąpi to najprawdopodobniej w piątek.

- Musimy przyjąć ustawę, która wpłynie dzisiaj do Sejmu. Jak tylko wpłynie to się od razu znajdzie na stronach (internetowych Sejmu) i będziecie państwo wiedzieć - zapowiedział wicemarszałek. To jednak nie wszystko.

Terlecki zdradza, co będzie na dodatkowym posiedzeniu Sejmu

Dopytywany w rozmowie z Radiem WNET, czy w projekcie znajdzie się zapis przekazujący kontrolę wszystkich szpitali samorządowych, akademickich pod kontrolę rządu, polityk PiS podkreślił, że "to jeszcze nie teraz". - To jest pewien plan, który chcemy zrealizować, ale nie tak koniecznie w tak pilnym i szybkim tempie - stwierdził, dodając, że "są sprawy ważne, m.in. problem braku lekarzy, niechęć części środowiska, instytucji, organizacji lekarskich do wsparcia działań przeciwko pandemii".

Terlecki pytany, czy problem braku lekarzy będzie elementem projektu ustawy, odpowiedział, że "mamy trudną sytuację". - Wojewodowie kierują do pracy w walce z koronawirusem, lekarze zwracają się do izb lekarskich, delegują sto kilkadziesiąt zachorowań, a zgłasza się 1/4, a nawet mniej, a czasem izby w ogóle nie współpracują w tym zakresie, albo z trudem, wiec trzeba to uporządkować - ocenił. - Nie możemy sobie pozwolić na to, że tak wielu lekarzy będzie unikać wsparcia służby zdrowia w walce z pandemią - zaznaczył.

Wicemarszałek Sejmu pytany o to, czy rozważane jest wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych, zaznaczył, że "w tej chwili nie, jeszcze nie ma powodu, ale jeśli sytuacja będzie bardzo się pogarszać, to w perspektywie tygodni i miesięcy można nad czymś takim myśleć". Poinformował też, że przedmiotem piątkowego posiedzenia nie będzie nowela ustawy o ochronie zwierząt, która została przyjęta z poprawkami w środę przez Senat.

Sasin: występuje problem braku woli części środowiska lekarskiego

Słowa Terleckiego na temat zaangażowania lekarzy łączą się ze środową wypowiedzią Jacka Sasina, który w rozmowie z Programem I Polskiego Radia powiedział, że "oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy.

- Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce - mówił.

Słowa te wywołały ogromne poruszenie, zarówno wśród przedstawiciele środowiska medycznego, jak polityków opozycji. Sasinowi zarzucano arogancję i brak empatii. On sam później wytłumaczył się ze swoich słów.

