Kwaśniewski o Finlandii i Szwecji w NATO. "Doktryna rosyjska sypie się w gruzy"

- Gdyby jeszcze pół roku temu mówiono, że Finlandia i Szwecja mogą wejść do NATO, to wydawałoby się to nieprawdopodobne - mówi reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu Aleksander Kwaśniewski. - Akcesja tych dwóch państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego to, mówiąc w dużym cudzysłowie, nieoczekiwany sukces Putina, bo gdyby nie jego agresja na Ukrainę, to do tej akcesji Finlandii i Szwecji tak szybko by nie doszło - wyjaśnia były prezydent RP.