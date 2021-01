Polski spór o blokadę kont Trumpa. „Nędzny będzie los kont TVP Info, Kurskiego”

Blokada prywatnych kont Donalda Trumpa na Facebooku i Instagramie (co najmniej do zaprzysiężenia Joe Bidena) oraz Twitterze (bezterminowo) wzbudza wielkie kontrowersje na całym świecie. Twórcy platform przyznali, że ustępujący prezydent wykorzystywał media społecznościowe, by podżegać do zamieszek na Kapitolu, w których zginęło pięć osób.

Zmiana władzy w USA wywołuje ogromne kontrowersje na polskiej scenie politycznej. Stopień polaryzacji jest równie wielki, co udowadniają komentarze polityków PiS i opozycji.

Blokada kont Donalda Trumpa. Nitras: Pokazuje, jaki będzie los kont TVP Info, Jacka Kurskiego

Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej napisał wręcz na Twitterze: "Historia konta Trumpa pokazuje jak nędzny w przyszłości będzie los takich kont jak @tvp_info @KurskiPL (konto prezesa TVP Jacka Kurskiego, przyp.) @OlechowskiJarek (konto szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego - PAP)".

Przypomnijmy, to TVP Info jako pierwsze zestawiło demonstrantów z bronią, którzy wdarli się do Kongresu USA, z polską opozycją okupującą Sejm po kryzysie w grudniu 2016 roku. Na odpowiedź Nitras nie musiał długo czekać. Zareagował m.in. wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski. "Cenzura, to jest propozycja opozycji w Polsce" - ocenił.

Do słów Nitrasa odniósł się kolejny polityk PiS Patryk Jaki. "PO popiera cenzurę. Wyłączą konta tych, z którymi się nie zgadzają i z głowy. Wolność słowa, jak widać, jest dziś największym problemem liberalnej lewicy na świecie, a obrona wolnej debaty - najważniejszym zadaniem dla konserwatystów na świecie" - podkreślił.

Pojawił się też głos wywołanego do dyskusji Jarosława Olechowskiego. "Oho @Platforma_org planuje reaktywację Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Jest mocna kandydatura na kierownika cenzury" - podkreślił szef TAI.

RadioZET.pl/PAP/Twitter