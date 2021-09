"Krok po kroku stajemy się państwem permanentnego stanu wyjątkowego. Marzenie Kaczyńskiego od zawsze" - podkreślił we wtorek lider PO Donald Tusk. Rząd PiS wniósł do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią o 60 dni.

Donald Tusk skomentował decyzję rządu PiS o przedłużeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią o kolejne 60 dni. Wniosek w tej sprawie wymaga jeszcze zgody prezydenta.

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił we wtorek na konferencji, że wniosek rządu trafi na biurko prezydenta jeszcze we wtorek. Andrzej Duda ma podjąć decyzję w tej sprawie do piątku.

Tusk o przedłużeniu stanu wyjątkowego. "Marzenie Kaczyńskiego od zawsze"

Zdaniem lidera PO rządzący znakomicie czują się w realiach ograniczania praw obywatelskich. "Krok po kroku stajemy się państwem permanentnego stanu wyjątkowego. Marzenie Kaczyńskiego od zawsze" – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Rzecznik rządu Piotr Müller, informując o wtorkowej decyzji rządu, podkreślił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal bardzo trudna. - Od początku tej wojny hybrydowej, bo tak ją trzeba już nazywać, granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Codziennie setki migrantów próbują nielegalnie przekroczyć polską granicę - powiedział Müller.

Zaznaczył jednocześnie, że Straż Graniczna, wojsko i policja podejmują wszelkie działania, aby nie dopuścić do tego typu działań. - Naszym obowiązkiem jest nie tylko zabezpieczyć granicę Polski, ale i Unii Europejskiej - powiedział rzecznik rządu, tłumacząc decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego.

RadioZET.pl/Twitter