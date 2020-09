Donald Tusk przekonuje, że Unia Europejska wesprze finansowo białoruską opozycję, która nie uznaje wyników wyborów prezydenckich z sierpnia. Tysiące protestujących od tygodni na ulicach miast i wsi twierdzą, że służby Alaksandra Łukaszenki sfałszowały wybory, dając mu kolejną kadencję.

Wolnościowy zryw ocenił w wywiadzie dla Onetu Donald Tusk. Były premier, szef największej partii w europarlamencie, jest przekonany, że pospolite ruszenie Białorusinów poruszyło polskie serca, przypominając nam naszą walkę z opresyjnym reżimem od 1980 roku.

Donald Tusk: UE wesprze białoruską opozycję

Według byłego premiera, Europę, jej różne instytucje i fundacje stać na to, żeby dać tyle pieniędzy, ile białoruscy demokraci są w stanie wykorzystać. Zaznaczył, że musi to oczywiście być przeprowadzone w sposób, który jest dla nich do zaakceptowania. - Bo jak wiemy, to też może wiązać się z pewnym ryzykiem - dodał.

Nie jestem upoważniony, żeby dawać gwarancję UE, ale jestem właściwie pewien, że zorganizujemy tyle środków, ile będzie potrzeba dla wsparcia opozycyjnego ruchu na Białorusi

- powiedział Donald Tusk.

Zaznaczył, że nie ma upoważnień do podjęcia decyzji w tej sprawie, jednak jest przekonany że prędzej czy później finansowe wsparcie trafi na Białoruś.

Mówię o tych wszystkich, którzy przeżywali w Polsce przygody z wolnością, oporem, uczestniczyli w zbiorowym uniesieniu. Nie wstydzę się bycia w takich chwilach bardzo uczuciowym. Ani łez, kiedy widzę tych pięknych ludzi i tak poruszające sytuacje. Niesamowite jest to, jak kreatywni są Białorusini

- powiedział Onetowi Donald Tusk.

Polityka PiS wobec Białorusi? „Zanik pozytywnej aktywności”

Pytany, czy Białoruś nakłada na Polskę i UE coś w rodzaju moralnego zobowiązania odpowiedział, że za rządów PiS nastąpiło coś złego w polityce wschodniej.

Nie jest to jakiś spektakularny dramat, jakiś wielki zwrot, o którym można by napisać błyskotliwy felieton polityczny. To jest raczej proces gnilny, zanik pozytywnej aktywności

- mówił Tusk.

Zachwalał natomiast działania z przeszłości wobec wschodnich sąsiadów, zarówno za prezydentury Kwaśniewskiego jak i Lecha Kaczyńskiego. - Polityka wschodnia w sposób spontaniczny była bardzo zsynchronizowana i aktywnie prowadzona - kontynuował.

RadioZET.pl/Onet