Donald Tusk był podsłuchiwany Pegasusem? Sprawdzono telefon szefa PO. "Mnie to nie dziwi"

Przy Donaldzie mnie to (brak Pegasusa na telefonie - przyp. red.) kompletnie nie dziwi. Był poza Polską, więc nie miał wielkiego wpływu na krajowe podwórko. [...] Skoro dostali się do telefonów Brejzy i Giertycha, mieli wystarczającą wiedzę. Nawet jeśli założyć, że obserwowali tylko aparat szefa kampanii, to tak jakby szpiegowali nas wszystkich