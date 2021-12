Donald Tusk chce komisji śledczej ws. Pegasusa. Zaapelował też do polityków PiS

Donald Tusk zorganizował we wtorek konferencję prasową ws. doniesień o wykorzystywaniu systemu Pegasus, czyli opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania do inwigilacji. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, Pegasusem inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Donald Tusk chce komisji śledczej ws. podsłuchów Pegasusem

Przewodniczący PO podkreślał, że "istotą tego problemu jest sam fakt, że takich agresywnych metod ta władza użyła wobec politycznych liderów z opozycji". - To jest najgłębszy kryzys demokracji po roku 1989 - ocenił. Tusk zaznaczył, że sugestie premiera Morawieckiego, że za podsłuchami stoją siły zewnętrzne, albo sama opozycja się podsłuchuje, "brzmią jak ponury żart". Ubolewał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i rząd są w stanie posunąć się do tego typu działań.

Zdaniem Tuska sprawa senatora KO Krzysztofa Brejzy to nie tylko podglądanie i podsłuchiwanie, ale i np. doklejanie treści do jego wypowiedzi, co potem było wykorzystywane przez TVP. - Będziemy wnosić o powołanie komisji śledczej w Sejmie - zapowiedział lider PO.

Tusk wyraził nadzieję, że ta sprawa poruszy sumienia innych liderów politycznych i inne ugrupowania opozycyjne poprą wniosek w sprawie komisji śledczej. - Chyba nikt nie chce być podsłuchiwany - powiedział. Przewodniczący PO zaapelował również do polityków Zjednoczonej Prawicy. - Jeśli chce się ocalić resztki swojej reputacji, poparcie komisji może być jedynym sposobem, by oczyścić choć trochę swój wizerunek - stwierdził.

Były premier zapowiedział zarazem, że analogiczna komisja nadzwyczajna do zbadania tej sprawy powołana zostanie w Senacie, ale oczywiście bez uprawnień śledczych, bo nie ma do tego podstaw prawnych.

Zapytany o to, czy miał, bądź ma sygnały, że mógł być inwigilowany, odpowiedział, że aktualnie używany telefon nie ma śladów ingerencji Pegasusa. - Jeśli chodzi o moje telefony, ja zakładam, że PiS nie przekroczył pewnej granicy. [...] Natomiast jako szef Rady Europejskiej używałem, jak się państwo domyślacie, kilku telefonów i innych narzędzi, w tej chwili nie jestem w stanie tego sprawdzić. Mam nadzieję, że PiS nie posunął się do takich działań na moich telefonach w czasie, gdy byłem szefem RE, bo to by oznaczało, że PiS de facto podsłuchiwał innych premierów i prezydentów ze względu na moje codzienne kontakty z szefami państw i rządów - dodał Tusk.

RadioZET.pl/PAP